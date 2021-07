Fahrradstraße vor dem Diedorfer Gymnasium kommt jetzt doch

Plus Jahrelang hatte sich die Schulfamilie für die Fahrradstraße vor dem Diedorfer Gymnasium eingesetzt. Jetzt kommt sie endlich. Den Ausschlag gaben Kinder selbst.

Die dritte Fahrradstraße des Landkreises wird vor dem Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf auf der Dammstraße entstehen. Das hat jetzt der Hauptverwaltungsausschuss der Marktgemeinde einstimmig beschlossen. Ausschlaggebend war eine veränderte Einschätzung des für Verkehrsfragen zuständigen Sachbereichs im Landratsamt. Dort hatte man die Fahrradstraße zunächst abgelehnt. Doch ein virtueller Besuch änderte viel. Was die Veränderung jetzt für den gesamten Verkehr bedeutet.