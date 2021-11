Lkw-Fahrer meldet eigenen Unfall in Diedorf der Polizei

Beim Vorbeifahren streift ein 52-Jähriger auf der B300 einen ordnungsgemäß geparkten Kleintransporter. Nach dem Unfall handelt der Fahrer richtig.

Ein Lastwagenfahrer hat am Dienstag auf der Hauptstraße in Diedorf einen geparkten Kleintransporter beschädigt. Der 52-Jährige war unterwegs in Richtung Augsburg.

Während der Fahrt streifte der Lkw-Fahrer gegen 5.15 Uhr einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Kleintransporter. Nach einer angemessenen Wartezeit meldete er den Unfall bei der Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. (thia)