25.10.2020

Dinkelscherben stürmt den Kobel

Nach dem Wechsel sehen die 50 Zuschauer am coronabedingt ausverkauften Westheimer Sportplatz Einbahnstraßenfußball

Von Bernd Reiser

Es fing gar nicht gut an für den TSV Dinkelscherben. Bereits nach sechs Minuten musste Daniel Wiener nach einer Verletzung ersetzt werden. Ende gut, alles gut – nach 90 Minuten hatten die Lila-Weißen bei der SpVgg Westheim einen 5:0-Sieg eingefahren und bleiben damit in der Fußball-Kreisliga Augsburg weiter im Rennen um den Relegationsplatz zur Bezirksliga.

Die Gäste waren in der Anfangsphase die spielbestimmende Mannschaft auf dem Kobel. Bereits in der 16. Minute stocherte Philipp Schmid den Ball nach einer Ecke zum 0:1 über die Linie. Als zehn Minuten später Maximilian Linder wegen der zweiten Gelben Karte den Hausherren auch noch eine Unterzahl bescherte und Torjäger Marco Spengler verletzt ausscheiden musste, nachdem er von TSV-Torhüter Tobias Weber bei einer Abwehraktion ins Gesicht getroffen wurde und er auf einem Auge nichts mehr sah, schien der Drops bereits frühzeitig gelutscht.

Doch die Gäste kamen mit der zahlenmäßigen Überlegenheit so gar nicht zurecht. Sie setzten sich zwar immer wieder sehenswert in Szene, servierten dabei allerdings brotlose Kunst. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es dann allerdings zwei gute Kontermöglichkeiten für den TSV, doch sowohl Thomas Kubina (40.) als auch Josef Kastner (42.) scheiterten am starken Westheimer Keeper Daniele Miccoli.

Der zweite Abschnitt begann gleich mit einem Paukenschlag, als Daniele Miccoli Sekunden nach dem Wiederanpfiff mit einer spektakulären Tat gegen Thomas Kubina das 0:2 verhinderte. Die SpVgg Westheim steckte auch in Unterzahl nicht zurück und in der 55. Minute verhinderte Gästetorhüter Tobias Weber den Ausgleich, als er einen Schuss von Marius Dußler entschärfte. Doch fast im Gegenzug dann das vorentscheidende 0:2 durch Julian Kugelbrey, der einen schnellen Konter eiskalt veredelte.

Jetzt rollte der Kombinationsfußball der Gäste gnadenlos in Richtung des Westheimer Kastens. In der 63. Minute hatte Simon Achatz keine Mühezum 0:3zuvollstrecken. Fünf Minuten später war es dann der angeblich vom Bayernligisten Schwaben Augsburg umworbene Julian Kania, der einen sehenswerten Angriff zum 0:4 abschließen konnte. In der 75. Minute spitzelte Alexander Brecheisen ein Zuspiel von Johannes Singl sogar zum 0:5 über die Torlinie. Allein Keeper Daniele Miccoli ist es zu verdanken, dass die SpVgg Westheim nicht noch schlimmer unter die Räder kam. Außerdem schalteten die Gäste jetzt einen Gang zurück. Ein Lattentreffer von Thomas Kubina in der 82. Minute war der krachende Schlusspunkt einer einseitigen Partie.

SpVgg Westheim: D. Miccoli – Raunft, Linder, Moser, Spengler, Waschkut, Betscher, Höfele, F. Miccoli, Ileri, Riepl (Fuchs, Dußler)

TSV Dinkelscherben: Weber – Kugelbrey, Wiener, Degendorfer, Achatz, Kastner, Kania, Schmid, Mayrock, Kubina, Micheler (Hörtensteiner, Brecheisen, Singl, Mößner)

Tore: 0:1 Schmid (16.), 0:2 Kugelbrey (57.), 0:3 Achatz (63.), 0:4 Kania (68.), 0:5 Brecheisen (75.). - Schiedsrichter: Waizmann (Wulfertshausen). – Gelb-Rot: Linder (Westheim/28.). - Zuschauer: 50.

