Eine Augsburger Pop-Produktion läuft rund um den Globus

Plus Helmuth Treichel vereint auf dem dritten Album seines "Atomic Picnic Projects" eine Reihe von Augsburger Musikern mit Stars aus der ganzen Republik. Das kommt an.

Von Oliver Reiser

Als junger Mann hat Helmuth Treichel bei den Rockgruppen Phallus Dei, den legendären GIFT oder Mephisto gesungen. Von 1997 bis 2014 lebte und arbeitete der studierte Chemiker als Wissenschaftler für Microelektronik und Photovoltaik in den USA. Seit seiner Rückkehr in seine Heimatstadt Augsburg hat sich Helmuth Treichel wieder der Musik verschrieben. Mit einigen Freunden und Bekannten rief er das Atomic Picnic Project ins Leben. Mit denen spielt er allerdings nicht mehr harten Rock, sondern eher Pop. An Ostern wird nun das dritte Album "Nightmoves" erscheinen.

Musik von Atomic Picnic Project aus Augsburg läuft auf Internet-Radiostationen

"Das beste, was ich je gemacht habe", schwärmt der 68-Jährige. Dabei hat er mit seinem Projekt gerade wieder einen "Akademia Music Award for Best Folk/Singer-Songwriter Live Performance Video" gewonnen. "Don't Turn Away" wurde mit der Augsburger Cellistin Ruth Maria Rossel im Kulturraum Rechts der Wertach neu aufgenommen.

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus dem Augsburger Raum aber auch aus Übersee waren an "Nightmoves" von Atomic Picnic Projekt beteiligt. Bild: App

Überwiegend läuft die Musik von Atomic Picnic Project auf Internet-Radiostationen rund um die Welt. Diesmal hat Produzent Helmuth Treichel aber auch jede Menge CDs produzieren lassen. "Nightmoves" ist ein Projekt, das während der Corona-Pandemie entstanden ist und an dem zahlreiche Künstler aus dem Augsburger Raum beteiligt sind. Neben seinen langjährigen Mitstreitern, den Gitarristen Peter Swoboda (Zusmarshausen) und Uwe Schrödersecker (Welden) sowie der in Amerika lebenden Sängerin Amanda Dieck sind unter anderem Klaus Geisel (Keyboards), Bernd Sparhuber (Bass) von den Melodic-Rockern "Darkness Light", Karlheinz Hornung (Rebell Yell), Daniel Vazquez und Karl Pösl (The Wonderboys), Katharina Medjo (Kaja Medjo Band) oder der Rapper Ben Zak alias "Raimler Benz" am Start.

Gaby Weihmayer, Sängerin der Trash-Metal-Band "Red to Grey", zeichnete zudem für das Cover-Design verantwortlich. Einen ganz besonderen Anstrich bekommen die 15 atmosphärisch jazzig angehauchten Songs durch die Mitwirkung der Cellistin Ruth Maria Rossel und der Violinistin Ally Storch, die ihrem Instrument als Mitglied von "Subway to Sally" eher Heavy-Metal-Töne entlockt.

Für die Augsburger Musikerin Anita Wüstner gab es eine Premiere

Für die Augsburgerin Anita Wüstner, die im vergangenen Jahr mit ihrem Song "Lebenslang" gleich sechs Auszeichnungen beim Deutschen Rock- und Pop-Preis abgeräumt hat, gab es eine Premiere. Erstmals hat die Liedermacherin eine eigene Komposition auf Englisch eingesungen. Aus "Lebenslang" wurde "All my life". Als absolute Neuentdeckung auf dem vielseitigen Album gilt Eric Jahn, ein junger Schlagzeuger, der erst seit wenigen Monaten in Augsburg lebt.

Abgemischt wurde "Nightmoves" im Studio von Manuel Kempter in der Schweiz. "Er hat dem Ganzen erst den letzten Schliff verpasst", freut sich Helmuth Treichel über die rundum gelungene Produktion, die sicherlich wieder für den einen oder anderen Preis gut sein dürfte.

