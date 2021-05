Ellgau

vor 49 Min.

Das weiß Wikipedia nicht: Der Lech brachte die Leichen nach Ellgau

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie nach. Heute: Ellgau.

Von Marco Keitel

Bei einer Fahrt durch Ellgau fällt eines sofort auf: Flöße spielen hier eine große Rolle. Das Gasthaus zum Floß in der Ortsmitte hat das Wasserfahrzeug nicht nur im Namen, sondern auch auf dem Schild, das an der Fassade befestigt ist. Vor dem Rathaus steht ein Floß aus Metall. Die Straße, die am Ortsrand in ein paar hundert Metern Entfernung parallel zum Lech verläuft, heißt Floßlände. Nicht zuletzt hat Ellgau das Fortbewegungsmittel im Wappen. Wikipedia erklärt: "Der Ort profitierte wirtschaftlich sehr von der Flößerei."

Themen folgen