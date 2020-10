12:30 Uhr

Familienstation West bezieht neue Räume in Zusmarshausen

Plus Jetzt zieht die Familienstation in der Wertinger Straße in Zusmarshausen ein. Die Dinkelscherbener sind nicht begeistert.

Von Katja Röderer

Die Familienstation West steckt noch mitten im Umzug. Bis die Einrichtung komplett von Dinkelscherben nach Zusmarshausen umgezogen ist, wird es wohl noch einige Tage dauern. Offizieller Startschuss in Zusmarshausen war laut Landratsamt am 1. Oktober. Feierlich eingeweiht werden die neuen Räume im ehemaligen Spital in der Wertinger Straße aber erst am 30. Oktober. Dann wird unter anderem die Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Carolina Trautner, in Zusmarshausen erwartet. Doch so weit ist es noch nicht. Im Moment hat Sozialpädagogin Julia Schmid ohnehin noch einiges in Dinkelscherben zu tun.

Zu ihr kommen Leute aus dem ganzen westlichen Landkreis, die eine direkte und kostenfreie Beratung brauchen. Es geht um pädagogische Fragen, um Partnerschaften, Scheidungen, finanzielle Notlagen, Integration oder schulische Probleme. Die Liste der Nöte und Sorgen ist lang. Julia Schmid kann den Ratsuchenden helfen, die nächsten Schritte in die Wege zu leiten. Sie begleitet sie beispielsweise bei Behördengängen und berät bei Familienkonflikten.

Entscheidung hat für Unmut in Dinkelscherben gesorgt

Viele dieser Hilfesuchenden aus Dinkelscherben seien nicht mobil, bedauert sie. Für diese Leute ist der Umzug der Familienstation nach Zusmarshausen erstmal kein Gewinn. Die neuen Räume ansich gefallen der Sozialpädagogin aber ganz gut. "Sie sind sehr schön und lichtdurchflutet", findet sie. Für Julia Schmid persönlich wird der Weg zur Arbeit bald etwas kürzer werden. Sie weiß aber auch, dass die Entscheidung für eine Familienstation West in Zusmarshausen für einigen Unmut in Dinkelscherben gesorgt hat.

So sprach der Dinkelscherbener Gemeinderat Albert Zott (CSU) von einer "Ohrfeige für Dinkelscherben", als die Entscheidung im Sommer heftig diskutiert wurde. Bürgermeister Edgar Kalb war der Ansicht, dass hier Kommunen gegeneinander ausgespielt werden: "Man kann es ganz einfach auf den Punkt bringen: Es geht nur ums Geld."

Zusmarshausen stellt die Räume kostenlos zur Verfügung

Tatsächlich stellt Zusmarshausen die Räume kostenlos zur Verfügung und übernimmt auch einen Teil der Personalkosten. Das sei keine Besonderheit, erklärt Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl. "In der Regel dürfte dies bei allen Kommunen üblich sein." Auch die Räume der Volkshochschule oder das Büro des Bildungszentrums stelle die Gemeinde kostenlos bereit. Dem Kosten- und Finanzierungsplan der Familienstation ist zu entnehmen, dass die Einrichtung durch den Umzug im Jahr mehr als 14.000 Euro für Miete und Reinigung sparen kann. Träger der Einrichtung ist das Frère-Roger-Kinderzentrum. Das Amt für Jugend und Familie im Landratsamt ist verantwortlich für die Koordination der Familienbildung und Beratung im Landkreis. Die Personalkosten werden zum Großteil vom Landkreis finanziert.

Familienstation Zusmarshausen zieht in die Wertinger Straße 16. Bild: Marcus Merk

Aus dem Landratsamt kommen nun auch beschwichtigende Töne: Familien aus Dinkelscherben hätten genauso Zugang zu den Angeboten in Zusmarshausen wie bislang die Familien aus Zusmarshausen Zugang zu den Angeboten in Dinkelscherben hatten, erklärt die Fachstelle. Zusmarshausen stelle dem Träger sehr gut geeignete Räume zur Verfügung: zentrale Lage mit guter Erreichbarkeit, großzügige Räume und Synergien mit der Kindertageseinrichtung im selben Gebäude.

Bürgermeister Uhl: "Ein Gewinn für Familien aus Zusmarshausen"

Auch Bernhard Uhl freut sich über den Umzug: Die Familienstation als überörtliche Einrichtung in Wohnortnähe sei ein Gewinn für Familien aus Zusmarshausen. "Der Marktgemeinderat hat dazu einen zustimmenden Beschluss gefasst", erklärt er. Die Einrichtung soll zum Familienstützpunkt ausgebaut werden. Dann könnten hier bald Veranstaltungen und Kurse im Rahmen der elterlichen Bildung stattfinden.

Die Sozialpädagogin Julia Schmid ist immer montags und mittwochs von 8.30 bis 14.30 Uhr unter der Mobilfunknummer 0151 64 10 40 88 erreichbar. Bis zum endgültigen Umzug kann sie zu diesen Zeiten auch noch in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben angerufen werden unter Telefon 08292/ 95 13 98.

