Gablingen

17:59 Uhr

Fast hätte Judoka Tareq Kamal seinen Traum aufgegeben

Der Judoka Tareq Jamal rechts, der bereits an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat, besuchte auch schon die Sportfreunde Friedberg im Training. Hier ist er mit Abteilungsleiter Sebastian Mayr zu sehen.

Plus Judo-Kämpfer Tareq Jamal aus Gablingen schafft es mit spezieller Physiotherapie zur Weltmeisterschaft. Den Sprung ins olympische Refugee-Team hat der Syrer verpasst.

Von Oliver Reiser

In den vergangenen Wochen wurden bei den Olympischen Spielen in Tokio die Medaillen vergeben. Den Traum vom Kampf um olympisches Gold träumte auch Tareq Jamal. Der 28-Jährige, der 2014 aus seiner Heimat Syrien nach Deutschland flüchtete und inzwischen in Gablingen wohnt, verpasste nach einer gerade überstandenen Knieverletzung die Qualifikation nur knapp. Unterkriegen lässt sich Tareq Jamal deshalb aber nicht. Dafür hat er schon zu viel erlebt.

