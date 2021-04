"Genussmanufaktur M14" in Zusmarshausen öffnet trotz Corona-Pandemie

Plus Familie Schwarz hat dem Caféhaus in Zusmarshausen neues Leben eingehaucht. Was jetzt noch fehlt, sind die Gäste.

Ein Eis geht eigentlich immer. Aprilwetter hin oder her. Die strahlenden Kinder, die ihre Eltern an diesem Nachmittag in Zusmarshausen an der Hand Richtung Caféhaus ziehen, würden das wohl bestätigen. Endlich gibt es wieder Eis in der Waffel. Vor wenigen Tagen erst hat Familie Schwarz hier am Marktplatz 14 ihre Genussmanufaktur M14 eröffnet. Trotz der dunklen Wolken, die auch im April noch über dem Gastronomiebereich hängen. Erhard Schwarz blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Wir sind optimistisch", sagt er.

Wirtschaftlich abhängig sei er von der neu eröffneten Gastronomie nicht, erzählt der 66-Jährige. Nach einer Karriere als Vertriebschef einer international agierenden Brauerei betrieb er mit seiner Frau sechs Jahre lang das Bohème in Augsburg. Ende 2019 gab Erhard Schwarz das Caféhaus auf. Es gelang ihm aber nicht recht, die Hände in den Schoß zu legen. Langweilig sei es ihm gewesen, gibt der Dinkelscherber zu. Deshalb habe er sich nach einer Zeit der Erholung mit seiner Frau dazu entschlossen, dem Caféhaus in Zusmarshausen neues Leben einzuhauchen.

So sieht es in der Genussmanufaktur M14 in Zusmarshausen aus

Gut drei Monate hat die Renovierung gedauert. Entstanden ist ein modern eingerichteter Gastbereich: piniengrüne Wände, beigefarben gepolsterte Bänke und schwarze Metallleuchten, die jeden Tisch mit warmem Licht versorgen. Über eine Treppe erreicht der Gast einen der begehrten Plätze mit Blick auf die anderen Besucher der Gastronomie. Der Gang führt vorbei an Küche und Büro in einen weiteren Gastraum mit etwa 30 Plätzen, in dem sich ebenfalls Wohlfühlatmosphäre einstellen dürfte. In diesem hinteren Bereich ist Platz für Familienfeiern oder Themenabende. Erhard Schwarz hat schon einige Ideen: "Die Nordsee grüßt oder ein italienischer Abend oder ein Gin-Abend", zählt er einige davon auf. Er organisiere gerade eine Brauereibesichtigung, die mit einer Bierverkostung in diesem sogenannten Genusszimmer verknüpft werden könnte.

Rund 70 Plätze im Innenbereich und auf einer kleinen Terrasse hat die Genussmanufaktur. Café würde die Familie ihre neue Gastronomie nicht nennen. "Das war gestern", erklärt Erhard Schwarz. Im M14 gibt es Kaffeespezialitäten, darunter auch Brühkaffee am Tisch, und Kuchenspezialitäten von der Bäckerei Kindler in Dinkelscherben. Wer es deftig mag, wählt zwischen fünf Sorten Pizza vom Lavastein oder bestellt Flammkuchen, Tacos oder Salad-Bowls. Die jeweils acht Eissorten werden von Tutti Frutti bezogen. Die Kompetenz für ein Menü mit Schweinebraten und Co. liege in Zusmarshausen bei anderen Gastronomen, sagt Erhard Schwarz. Er erinnert sich noch gut an die Zeiten in Augsburg, als er mit seinem Team 300 Essen pro Abend servierte. In der Genussmanufaktur steht der Chef selbst in der Küche. Das ausgefeilte Konzept ist hier ein anderes. Dabei hat Familie Schwarz nichts dem Zufall überlassen.

Der Gastronom hat sich nicht auf eine bestimmte Klientel eingestellt

"Es geht um Genuss, um Spaß und um das Ambiente", sagt Erhard Schwarz. Nachhaltigkeit sei ihnen dabei wichtig. Er freut sich auf Menschen jeden Alters, die ins M14 kommen, um andere zu treffen und sich entspannt zu unterhalten. Bald will das Ehepaar zudem Salatdressings, Kräutersalze und Ähnliches aus der Küche des M14 verkaufen.

Maria Schwarz ist im sozialen Bereich tätig. Die Leidenschaft für Gastronomie teilt sie aber mit ihrem Mann. "Wir fühlen uns als Gastgeber", erklärt sie. Viel Zeit zu plaudern hat Maria Schwarz an diesem Nachmittag jedoch nicht. Alle paar Minuten steht Kundschaft an der Eistheke. Jeweils ein Kunde darf in den Innenbereich, um Kuchen mitzunehmen. Mehr geht wegen der Corona-Regeln im Moment nicht. Familie Schwarz bedauert, dass andere Gastronomen diese Zeit nicht überstehen würden. Sie rechnet mit einem regelrechten Ansturm auf Cafés und Restaurants, sobald sie wieder öffnen dürfen.

Die Genussmanufaktur M14 in Zusmarshausen hat donnerstags bis sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Im Moment gibt es Eis oder Kuchen zum Mitnehmen.

