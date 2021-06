Gersthofen

vor 15 Min.

Jetzt wird das neue Gersthofer Gymnasium gebaut - für 73 Millionen Euro

Plus Gymnasium statt Festplatz: Der Neubau des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums soll 1350 Schülern Platz bieten. Zum offiziellen Baubeginn gab's viele Erwartungen.

Von Gerald Lindner

Es ist mit bislang 73 Millionen Euro Kostenschätzung das teuerste Bauprojekt in der Geschichte des Landkreises Augsburg. Am Freitag war der erste Spatenstich für den Neubau des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums. Auf dem ehemaligen Festplatz an der Schubertstraße entsteht bis Ende 2023 ein Gebäude, in dem bis zu 1350 Schüler unterrichtet werden können. Der Schulfamilie soll künftig eine großzügige Lern- und Lehrumgebung geboten werden, waren sich die Redner einig.

Themen folgen