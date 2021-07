Nachruf: Jakob Schellenberger war der älteste Gersthofer

Plus Im Alter von 104 Jahren ist Jakob Schellenberger gestorben. Bis zuletzt lebte der Gersthofer zu Hause und hatte viel Freude mit seinen Urenkeln.

Im März konnte Jakob Schellenberger noch seinen 104. Geburtstag feiern, nun ist der älteste Bürger der Stadt Gersthofen gestorben. Nicht nur, weil er der älteste Gersthofer war, kannte man Jakob Schellenberger in der Stadt. Auch durch sein Engagement in verschiedenen Vereinen war er bekannt. Beim TSV Gersthofen fungierte er viele Jahre als Jugendbetreuer im Fußball, war dann Jugendleiter des Vereins und schließlich Mitglied im Präsidium. Bei der Stadtkapelle war er 40 Jahre lang passives Mitglied.