Gersthofen

vor 32 Min.

Trotz Corona: Rechtsanwalt aus Gersthofen hat keine Angst vor Prüfungen

Plus Die IHK hat den Gersthofer Rechtsanwalt Carsten Krois ausgezeichnet. Er ist ehrenamtlicher Prüfer. Warum ihm das Spaß macht und mehr ist als nur Prüfungsaufsicht.

Von Diana Zapf-Deniz

Speziell gewürdigt hat die IHK ihre ehrenamtlichen Prüfer, die auch in Zeiten von Corona aktiv waren. Einer davon ist der Rechtsanwalt Carsten Krois, der seine Kanzlei seit 2016 in Gersthofen im City-Center hat. Er postete, wie einige andere in Augsburg auch, die Dankesurkunde in den sozialen Medien und bekam dafür sehr viel Zuspruch.

Themen folgen