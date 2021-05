Unfallfluchten in Meitingen und Neusäß

Zwei geparkte Auto werden von Unbekannten beschädigt. In beiden Fällen machen sich die Fahrer einfach aus dem Staub.

Zwei Unfallfluchten im Dienstbereich der Gersthofer Polizeiinspektion hat es gegeben. In beiden Fällen wurden geparkte Autos beschädigt.

In Meitingen stieß ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag gegen den Wagen eines 30-Jährigen, der zwischen 5.30 Uhr und 14.30 Uhr an der Lichtenberger Straße geparkt war. Der Schaden links vorne beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Neusäß: Flucht nach Unfall an der Vater-Klein-Straße

Bereits am Montag fuhr in Neusäß ein Unbekannter zwischen 14 und 16.30 Uhr gegen ein an der Vater-Klein-Straße geparktes Auto. Der Unfall ist laut Polizei zwischen 14 und 16.30 Uhr passiert. Der Streifschaden beträgt rund 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

Lesen Sie dazu auch: