18.12.2019

Grüne wollen absolute Mehrheit verhindern

Liste in Aystetten hat sieben Kandidaten. Großes Thema ist die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde

Die Mitglieder des Ortsverbands Aystetten von Bündnis 90/Die Grünen waren sich in ihrer Aufstellungsversammlung sehr schnell einig, wie ihre Wahlliste für die Kommunalwahl 2020 aussehen soll. Unter dem Vorsitz von Simone Linke, Sprecherin des Kreisverbands Augsburg Land, Hannes Grönninger, Vorstandsmitglied des Kreisverbands Augsburg Land, und Serdar Akin in Vertretung des erkrankten Landtagsabgeordneten Cemal Bozoğlu, wurden alle Mitglieder und Interessierten, die sich beworben hatten, einstimmig gewählt. Insgesamt stehen sieben Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste.

Ortssprecherin Ursula Reichenmiller-Thoma: „Demokratie lebt davon, dass alle Menschen gehört werden und sich einbringen können: Junge, Ältere und Betagte, Gesunde und Kranke gleich welcher Herkunft, Weltanschauung und Orientierung. Für die Demokratie ist es wichtig, dass es bei der kommenden Kommunalwahl eine echte Auswahl an Kandidaten und Kandidatinnen sowie Konzepten mit den dahinter- stehenden Parteien gibt.“

Demokratie lebe vom Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen, dass sie im Gemeinderat und im Kreisrat von den Gewählten so vertreten werden, dass Entscheidungen am Gemeinwohl orientiert, transparent und sachlich begründet gefällt werden, so Reichenmiller-Thoma weiter. „Wir sieben sind in der Lage, eine absolute Mehrheit im Gemeinderat zu verhindern.“ Jeder sei mit mindestens doppelt so viel Mut und Engagement dabei.

Reichenmiller-Thoma, die auch auf einem der vorderen Plätze der Kreistagsliste der Grünen kandidiert, führte weiter aus: „Bei uns steht als Gemeinwohl im Vordergrund, dass wir die Herausforderungen der Klimakrise ernsthaft annehmen und sozial verträglich mit frischen Ideen tatkräftig angehen.“ In diesem Sinne solle auch Aystetten nach vorn gebracht werden.

Ihr Programm wollen die Kandidaten bei einem Bürgerforum am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr im Nebenzimmer des Restaurants Grüner Hirsch vorstellen. Prominenter Gast wird Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht sein. (AL)

