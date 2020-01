Häftling verliebt sich in seine Psychologin, doch die Gefühle kippen

Plus Ein 30-Jähriger ist während der Haft in die Anstaltspsychologin vernarrt. Dann schickt er ihr Hass-Mails und wüste Beschimpfungen. Nun steht er vor Gericht.

Immer wieder rastet ein Mann aus Gersthofen aus. Nachts verschickt er wüste Beschimpfungen per Mail oder Sprachnachricht. Kurz darauf will er davon nichts mehr wissen und zeigt Reue. Wegen insgesamt 16 Beleidigungen und Bedrohungen stand der 30-Jährige nun vor dem Augsburger Amtsgericht. Während die Anklage verlesen wird nickt der einschlägig Vorbestrafte immer wieder zustimmend. Über seinen Anwalt wird er gleich danach verlauten lassen, dass er die Vorwürfe einräumt.

Ihm wurde zur Last gelegt, einer Gefängnispsychologin, bei der er in Behandlung war, üble Nachrichten geschickt zu haben. In den vergangenen Jahren saß der Mann mehrmals in Haft. Die Psychologin lernte er in der JVA Kaisheim kennen, später wurde er wegen seines Verhaltens in das Gefängnis nach Neuburg versetzt. Mittlerweile ist der Mann wieder auf freiem Fuß.

„Hängt die Beamtin an den Baum“

Der 30-Jährige soll sich während der Gespräche mit der Psychologin verliebt haben. Weil die seine Gefühle aber nicht erwiderte, rastete der Angeklagte aus. Laut Staatsanwaltschaft soll er die Psychologin per Mail unter anderem als „Ziege“, „Berufsparasitin“ oder „Mistvieh“ bezeichnet haben. Mit Sprüchen wie „Hängt die Beamtin an den Baum“ soll er die Frau auch bedroht haben. Die Nachrichten verschickte er stets in den späten Abendstunden oder früh morgens. Selbst als die Frau zur Polizei ging und es zur ersten Anklage kam, hörte der 30-Jährige nicht auf. Schriftlich teilte die Psychologin mit, sie habe sich durch die Nachrichten„oft bedroht“ gefühlt. Seither parke sie ihr Auto nur noch dort, wo sie es während der Arbeit im Blick hat.

Später soll der Angeklagte auch noch einer völlig fremden bedrohende Sprachnachrichten geschickt haben. Auch einem psychologischen Gutachter hatte er per Mail beleidigt. „Meinem Mandaten tut das alles sehr leid“, erklärte der Verteidiger. „Die Frage ist: Warum passiert das immer wieder?“ Der Angeklagte selbst beschrieb sein Verhalten als „eine Art Tourettesyndrom“. Er könne sich in bestimmten Situationen nicht kontrollieren. Später verschickte der Mann auch immer wieder entschuldigende Emails an seine Oper. Bei der Psychologin habe er sich noch während seiner Haftzeit auch persönlich entschuldigt. Das bestätigte auch der ermittelnde Polizeibeamte, der vor Gericht als Zeuge geladen war. Mehrmals habe er dem Mann – damals noch in Haft – seine Straftaten vorgehalten. Dabei habe sich der Mann „immer einsichtig“ gezeigt, so der Polizist.

Wegen seiner vielen Vorstrafen findet er keinen Job

Er wolle sich ändern, beteuerte der Angeklagte vor Gericht immer wieder. Wegen seiner vielen Vorstrafen – unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, Sachbeschädigung, Brandstiftung – finde er keinen Job. Und das führ zu Frust „Sonst wäre das nicht passiert“, so der Angeklagte.

Das Verhalten des Angeklagten sollte ein Gutachter aus psychologischer Sicht erklären. Er kam vor Gericht zu dem Schluss, dass der 30-Jährige unter einer „kombinierten Persönlichkeitsstörung“ leide. Er verfüge über eine emotional sehr instabile Persönlichkeit und zeige narzisstische Züge sowie Stimmungsschwankungen – und das vor allem nachts. Der 30-Jährige befindet sich bereits seit längerem in psychologischer Behandlung, mehrmals auch stationär. Dennoch empfahl der Gutachter weitere Behandlungen.

Bereits einschlägig vorbestraft

Die Staatsanwältin forderte für den Angeklagten schließlich eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung. Zwar sei der Mann wegen seiner Krankheit nur vermindert schuldfähig, allerdings zeigte er nur wenig Einsicht und sei außerdem bereits einschlägig vorbestraft. Der Verteidiger des Angeklagten hingegen plädierte für eine Bewährungsstrafe von einem Jahr unter strengen Auflagen.

Der Empfehlung des Anwalts folgte die Richterin schließlich. „Es bringt nichts, Sie wegzusperren“, sagt sie mit Blick auf den Angeklagten. Allerdings sei die Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung das die „allerletzte Warnung“. Zudem erließ sie Auflagen: Der Mann muss 160 Sozialstunden ableisten, in Therapie und zur Suchtberatung gehen und sich fachärztlich behandeln lassen.