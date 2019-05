00:33 Uhr

Heimspiel für die Landespolitikerin

Heute stellt sich CSU-Kreisvorsitzende und Staatssekretärin Carolina Trautner in Gessertshausen zur Wiederwahl

Von Christoph Frey

Zuerst der Tag der offenen Tür an der Dinkelscherber Helen-Keller-Schule, dann am späten Nachmittag die Eröffnung einer Seniorenmesse in München. Gestern kam Carolina Trautner mal wieder ordentlich rum. Seit Mitte November ist die CSU-Politikerin Staatssekretärin im Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales, und in diesem Job gehört Reisen zur Arbeitsplatzbeschreibung. Und Repräsentieren: Für den Dienstagabend weist Trautners Terminkalender ein Grußwort bei einem Empfang zum niederländischen Nationalfeiertag auf, am Donnerstag war sie für den Spatenstich für einen neuen Kindergarten angekündigt. Inhaltlich hat die 57-jährige Trautner einen Schwerpunkt, der weit weniger festlich ist: Armut. Denn die gibt es im Freistaat und sie hat viele Gesichter, wie Trautner auf ihren Reisen erfahren hat. In jedem Regierungsbezirk besuchte die studierte Apothekerin aus Stadtbergen Einrichtungen, wurde konfrontiert mit Wohnungsnot, Altersarmut und Verschuldung.

Trautner sagt: „Manches, was ich erlebt habe, hätte ich bei uns nicht für möglich gehalten.“ Armut in Bayern gebe es einmal finanziell. Anderen Menschen fehle der Zugang an Bildung, wieder anderen mangele es an menschlicher Zuwendung. Beeindruckend sei aber auch, wie viele Menschen sich ins Zeug legen, um Armen zu helfen. „Es ist super, was geleistet wird.“

Bei ihren Besuchen legte Trautner Wert auf einen kleinen Tross, kam auch gerne alleine, um sich einen unverstellten Blick zu ermöglichen. In einem zweiten Schritt wolle sie alle Besuchten nach München einladen und zusammen mit ihnen nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen. „An Rädchen drehen“ nennt Trautner das und sagt offen: „Der große Wurf wird es nicht werden.“ Das sei bei der Komplexität der Probleme nicht möglich.

Am heutigen Samstagvormittag erwartet die Landtagsabgeordnete, Stadt- und Kreisrätin aller Voraussicht nach ein leichterer Termin. Um neun Uhr beginnt in der Schwarzachhalle der Parteitag der Landkreis-CSU, auf dem Trautner wieder als Vorsitzende kandidiert. Auch ihre Stellvertreter wollen weitermachen. Im Jahr der Europawahl und ein Jahr vor den Kommunalwahlen setzt Schwabens größter CSU-Kreisverband offenbar auf Kontinuität und will „seinem“ Europaabgeordneten Markus Ferber drei Wochen vor der Abstimmung noch einmal eine Bühne bieten. Zu tun gebe es aber auch abseits der Wahlkämpfe genug, sagt Trautner: Auch im Augsburger Land müsse die CSU jünger und weiblicher werden. Mitgliederwerbung lautet das Schlagwort.

Beinahe zeitgleich mit der CSU tagt am Samstag die Landkreis-SPD. In Westendorf soll ein Nachfolger für den im November zurückgetretenen Vorsitzenden Florian Kubsch gefunden werden. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es einen aussichtsreichen Bewerber aus dem südlichen Landkreis. Derzeit wird die Kreis-SPD von den vier stellvertretenden Vorsitzenden Annette Luckner, Armin Bergmann, Fabian Wamser und Herbert Woerlein geführt.

