Leichenfund im Wald bei Horgau: 28-Jähriger starb mutmaßlich im Drogenrausch

Plus Im Herbst 2020 fanden Spaziergänger einen jungen Mann tot im Wald bei Horgau auf. Nun steht fest: Der 28-Jährige starb höchstwahrscheinlich an einer Überdosis. Die Ermittlungen laufen.

Im Oktober 2020 hatten mehrere Erwachsene im Wald bei Horgau einen grausamen Fund gemacht. Ein 28-Jähriger lag tot am Rande eines Waldweges. Über ein Jahr nach dem rätselhaften Leichenfund im Wald bei Horgau sind die polizeilichen Ermittlungen nicht abgeschlossen. Neue Erkenntnisse bringt ein Gutachten, dessen Ergebnis nun vorliegt.