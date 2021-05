Rote Ampel missachtet: Radfahrer und Auto stoßen bei Horgau zusammen

Ein 50-jähriger Radfahrer passte an einer Kreuzung bei Horgau nicht auf. Deswegen stieß er mit einem Auto zusammen - mit schmerzhaften Folgen.

Unfall zwischen Auto und Radfahrer: Am Samstag befuhr gegen 17.34 Uhr ein 50-jähriger Radfahrer die Staatsstraße 2510 von Augsburg kommend Richtung Horgau. An der Kreuzung zur Kreisstraße A5 bog der Radfahrer nach Angaben der Polizei über die Radfahrerfurt nach links in Richtung Rommelsried ab. Hierbei missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage und prallte mit dem Auto eines 26-jährigen Fahrers zusammen, das die Staatsstraße ebenfalls Richtung Horgau befuhr.

Hoher Schaden entstanden

Der Wagen wurde rechtsseitig im Frontbereich beschädigt. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf circa 4000 Euro. Beim Rad wurden der Lenker und das Licht beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf circa 500 Euro. Der Radfahrer zog sich diverse Schürfwunden zu. Zudem wurden seine Kleidung zerrissen, der Helm sowie seine Uhr und Brille beschädigt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht notwendig. (lig)