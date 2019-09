vor 45 Min.

Hubschrauber entdeckt Unfallfahrerin im Graben

Eine 33-Jährige schleudert auf der A8 gegen die Leitplanke. Daraufhin flüchtet sie vom Unfallort.

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei Sonntagnacht auf der A8 bei Zusmarshausen nach einer Frau gesucht, die in Richtung München einen Unfall hatte.

Ihr Wagen war aus unbekannter Ursache gegen die Betonmittelwand geprallt und dann nach rechts gegen die Leitplanke geschleudert. Die 32-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß. Der Hubschrauber entdeckte die Frau etwa 100 Meter von der Unfallstelle entfernt in einem Straßengraben liegend.

Die Frau war nicht verletzt, befand sich aber in einem psychischen Ausnahmezustand, so die Polizei. Daher wurde die Unterbringung in einem Bezirkskrankenhaus angeordnet. (mcz)

