In Fischach gibt es sogar drei Wahlsieger

Plus SPD/Unabhängige, CSU und Grüne legen in Fischach je einen Sitz zu. Elf Marktgemeinderäten gelingt somit erneut der Sprung ins Gremium.

Von Siegfried P. Rupprecht

Das ist nicht alltäglich: In Fischach traten bei den Kommunalwahlen am Sonntag drei Parteien an und alle können sich als Sieger präsentieren. Sowohl SPD/Unabhängige als auch CSU und die Grünen legten je einen Sitz im Marktgemeinderat zu. Möglich machte dies die Freie Wählergemeinschaft (FWG), die bislang auf drei Sitze kam, aber nicht mehr zur Wahl antrat.

SPD/Unabhängige kommt auf 45,3 Prozent. Dahinter folgen die CSU mit 42,4 Prozent und Bündnis 90/Die Grünen mit 12,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent. Als die Wählerstimmen am Sonntag um 22.29 Uhr komplett ausgezählt waren, hieß das auch, dass von 13 bisherigen Kandidaten elf wiedergewählt wurden. Fischach: Von der FWG zur CSU Bei SPD/Unabhängige waren dies Marianne Koos, Josef Abold, Annett Fischer, Günter Schubert und Rudolf Linderl, bei der CSU Ines Penzhorn, Michael Menner, Jürgen Ohler, Peter Wunderer und Martin Böck (er kam von der FWG zur CSU) sowie Christine Disse-Reidel (Die Grünen). Von den bisherigen Marktgemeinderäten schafften dagegen Sigurd Emme und Dominic Münzl (beide CSU) nicht den Einzug ins neue Gremium. Keine erneute Kandidatur hatten Anton Eser (SPD/Unabhängige) sowie Franz Fischer und Barbara Wassermann (beide FWG) angemeldet. Neu vertreten sind bei SPD/Unabhängige Andreas Thoma und Roland Wendler, der für den wiedergewählten Bürgermeister Peter Ziegelmeier im Gremium nachrückt. Neu bei der CSU sind Udo Ziegelmeier und Michael Bob. Zudem ist Simone Linke von den Grünen erstmals im Marktgemeinderat. Stimmenkönigin in Fischach ist Ines Penzhorn Als Stimmenkönigin fungierte die CSU-Ortsvorsitzende Ines Penzhorn mit 2531 Stimmen. Bürgermeister Peter Ziegelmeier kam in seiner Eigenschaft als Listenerster von SPD/Unabhängige auf 2504 Stimmen. Drittplatzierte ist seine Parteikollegin Marianne Koos mit 2028 Stimmen. Die Sitzverteilung im Marktgemeinderat Fischach 1 / 3 Zurück Vorwärts SPD/Unabhängige: 7 Sitze (2014: 6): 1. Peter Ziegelmeier 2504 (als Bürgermeister gewählt), 2. Marianne Koos 2028, 3. Josef Abold, 1279, 4. Annett Fischer 997, 5. Andreas Thoma 947, 6. Günter Schubert 875, 7. Rudolf Linderl 865, 8. Roland Wendler 786, (rückt für den Bürgermeister nach). Nachrücker: 9. Stephan Fischer 660, 10. Tobias Bosch 659.

CSU: 7 Sitze (6): 1. Ines Penzhorn 2531, 2. Peter Wunderer 1508, 3. Michael Menner 1435, 4. Udo Ziegelmeier 1143, 5. Jürgen Ohler 1115, 6. Martin Böck 1057, 7. Michael Bob 958, Nachrücker: 8. Sigurd Emme 803, 9. Christine Haisch 636.

Die Grünen: 2 Sitze (1): 1. Christine Disse-Reidel 769, 2. Simone Linke 694, Nachrücker: 3. Peter Reidel 578, 4. Lukas Raether 416 (rusi). Mit dem Ausgang der Wahlen zeigten sich alle vertretenen Parteien zufrieden. „Unser Ziel, mehr Sitze zu erlangen, ist aufgegangen“, meinte gestern Grüne-Ortssprecherin Christine Disse-Reidel. „Wir haben unsere Präsenz verdoppelt.“ Die CSU könne stabil und sicher in die neue Legislaturperiode gehen, resümierte Ines Penzhorn. Positiv bewertete auch SPD-Ortsvorsitzende Marianne Koos die Stimmausbeute. „Die Bürger haben unsere Bodenständigkeit und Stabilität anerkannt.“ Mit dem neuen Marktgemeinderat sei ein gutes Miteinander garantiert. Lesen Sie dazu auch: Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Fischach: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

