In Gersthofen entsteht Platz für neue Wohnungen

Plus In Gersthofen weicht ein leer stehender Bauernhof neuen Wohnungen. Die Stadt begrüßt das Vorhaben unter der Voraussetzung, dass bestimmte Auflagen umgesetzt werden.

Von Gerald Lindner

Immer mehr leer stehende alte landwirtschaftliche Anwesen im Gersthofer Ortskern weichen einer neuen Bebauung. Eine Verdichtung in diesem Bereich ist durchaus ein seit Jahren erklärtes Ziel der Stadt – nicht zuletzt, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Weil man aber mehr Einfluss auf die Entwicklung nehmen will und im Notfall gegebenenfalls auch ein Vorkaufsrecht wahrnehmen möchte, wurde eine „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme für die erweiterte Stadtmitte eingeleitet. Nun musste der Bauausschuss über ein Vorhaben in der Kirchstraße entscheiden.

Das Gremium hatte das Thema bereits in den Sitzungen im Februar und März dieses Jahres behandelt. Das Grundstück liegt genau gegenüber dem derzeit entstehenden Kollerhof – dem künftigen Begegnungszentrum der Stadt Gersthofen, für das Stadtrat Josef Koller seine alte Hofstelle abgerissen hatte.

Sieben Wohnungen mit Tiefgarage in Gersthofen

Das jetzt behandelte Vorhaben sieht ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen und Tiefgarage vor. Diese verteilen sich auf zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss, das kein Vollgeschoss ist. Diesem hatte der Bauausschuss bereits im März mehrheitlich zugestimmt. Nun legte die Projektbau Gersthofen City GmbH & Co. KG eine Umplanung vor. Die Grundfläche bleibt nahezu unverändert und beträgt 318 Quadratmeter.

Die Umplanung umfasst unter anderem eine Änderung der Wohnungsgrundrisse. Die Terrassennische einer Wohnung wird dem Wohnzimmer zugeordnet. Weiter soll es nun zwei Balkone im Obergeschoss über den Terrassen geben. Neu angeordnet wird auch der Spielplatz. Die Tiefgaragen-Stellplätze werden neu angeordnet, sodass es mehr Stellplätze ohne automatische Parkanlage gibt. Die Anzahl ändert sich allerdings nicht. Es sind 14 Stellplätze nötig, die auch nachgewiesen werden. Neun davon befinden sich in einer Multiparkanlage, die restlichen werden ohne automatische Anlage nutzbar sein. Oberirdisch auf der Westseite des Grundstücks wird ein Besucherstellplatz vorgesehen.

Gersthofer Bauverwaltung und Ausschuss sehen keine Schwierigkeiten

Die Bauverwaltung sah in den Änderungen keine Schwierigkeiten. Ein benachbartes Gebäude hat demzufolge circa 469 Quadratmeter. Auch drei Vollgeschosse und vergleichbare Höhen sind in der Nachbarschaft üblich. Das Gebäude füge sich demzufolge in die Umgebung ein. Eine Rückstellung des Bauvorhabens wegen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen wurde ebenfalls ausgeschlossen. Einstimmig billigte der Bauausschuss die Umplanung.

Allerdings gibt es zwei Auflagen. So müssen für die Mehrfachparkeranlage Wand an Wand mit Ruheräumen erhöhte Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen werden. Außerdem muss die Versickerung der Niederschlagswässer auf dem eigenen Grundstück sichergestellt werden. „Die Ableitung in die öffentliche Kanalisation ist nach der Entwässerungssatzung der Stadt Gersthofen nicht erlaubt“, so die Bauverwaltung. Seit dem vergangenen Jahr wurden zwei weitere Mehrfamilienhäuser – diesmal an der Bauernstraße – bezogen. Auf der Nordseite entstand ein Komplex mit 34 Wohnungen von 54 bis circa 138 Quadratmetern und zwei Innenhöfen. Auf gleicher Höhe an der Südseite der Bauernstraße wurde zudem eine Wohnanlage mit sechs Wohnanlagen errichtet.

