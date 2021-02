vor 47 Min.

Jugendliche beschmieren Streugutbehälter in Westheim

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der Nacht zum Sonntag eine Gruppe grölender Jugendlicher am Bahnhof in Westheim. Zudem wurde ein Streugutbehälter beschmiert.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der Nacht zum Sonntag eine Gruppe grölender Jugendlicher am Bahnhof in Westheim. Zudem wurde ein Streugutbehälter beschmiert. Eine Streife der Polizeiinspektion Gersthofen konnte drei Jugendliche antreffen. An einem Streugutbehälter wurde mit einem Lackstift der Schriftzug „Scheiß Giasing“ angebracht. Der Lackstift konnte vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. Wer den Schriftzug angebracht hat, müssen nun die Ermittlungen ergeben. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei geschätzt 300 Euro. Die drei Jugendlichen bekommen zudem noch eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (lig)

