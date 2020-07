17:44 Uhr

Keine neuen Fälle von Corona an der Grundschule in Welden

An der Grundschule in Welden hatte sich ein Mädchen mit Corona infiziert.

Eine Schülerin der Grundschule in Welden hatte sich mit dem Virus infiziert. Nun ist klar: Ihre Mitschüler und Lehrerinnen haben sich nicht angesteckt.

Von Philipp Kinne

Unter den Mitschülern des mit Corona infizierten Mädchens an der Grundschule in Welden, gibt es keine neuen Fälle. Das bestätigten die Untersuchungsergebnisse des Gesundheitsamts am Montag. Getestet wurden insgesamt sechs Mitschülerinnen und Mitschüler sowie zwei Lehrerin. Sie zeigten keine Symptome, wurden allerdings vorsorglich untersucht, das sie in engem Kontakt zu dem Mädchen standen.

Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg steigen leicht an

Seit mehr als einer Woche befindet sich das infizierte Mädchen in Quarantäne. Auch dessen Familie sowie die direkten Mitschüler und die Lehrerinnen müssen zu Hause bleiben. Im Umfeld der Familie der Grundschülerin hatte sich noch eine weitere Person mit dem Virus infiziert.

Aktuell bestätigt das Landratsamt 396 Corona-Fälle (ohne Todesfälle). 383 Personen sind wieder genesen. Neun Menschen, die an Corona infiziert waren, sind im Kreis Augsburg gestorben. Innerhalb der vergangenen Woche meldet die Behörde neun neue Fälle.

