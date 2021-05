Landkreis Augsburg

vor 44 Min.

Der Export rettet die Wirtschaft im Kreis Augsburg durch Corona-Krise

Plus Dank China läuft die Wirtschaft im Kreis Augsburg besser als in anderen Teilen Schwabens. Das bedeutet auch gute Aussichten für Lehrstellen-Bewerber.

Von Christoph Frey

Die Wirtschaft im Landkreis Augsburg kommt besser durch die Corona-Krise als in anderen Teilen Schwabens. Das liegt am hohen Anteil an verarbeitendem Gewerbe, das seine Absatzmärkte im Ausland hat. Für Schulabgänger bieten sich viele Lehrstellen, weil die Betriebe dringend Nachwuchs brauchen. Schlecht ist die Lage dagegen in Gastronomie und Einzelhandel, die massiv unter den Folgen der Corona-Beschränkungen leiden.

