Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt wieder

Geht der steile Anstieg der vergangenen Monate in einen Zickzackkurs über? Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt zum Wochenende.

Am Mittwoch ging es runter, am Donnerstag rauf. Jetzt geht die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg wieder zurück. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für das Augsburger Land einen Wert von 86,4.

Bundesweit sinkt die Inzidenz weiter und liegt bei 75.

Corona: Die Krankenhausampel leuchtet in Bayern grün

Für die Corona-Regeln ist aktuell vor allem die Situation in den Kliniken entscheidend, es gilt die sogenannte Krankenhausampel. Sie schaltet auf Gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen und -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. Aktuell leuchtet sie grün, nur 299 Corona-Fälle kamen laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zuletzt in die Klinik.

269 Intensivbetten sind von Menschen mit Corona belegt. Diese Zahl ist in den vergangenen Tagen konstant gestiegen. Zum Wochenstart waren es 237 Covid-Patientinnen und -Patienten auf den bayerischen Intensivstationen.

Im Landkreis Augsburg gilt die 3G-Regel

Solange die Krankenhausampel auf Grün steht, ist vor allem die 3G-Regel relevant. Zugang zu geschlossenen Räumen in der Öffentlichkeit, zum Beispiel Gaststätten, und zu öffentlichen und privaten Veranstaltungen oder Freizeiteinrichtungen gibt es nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Ausgenommen sind der Handel, der Öffentliche Personennahverkehr, Wahllokale oder Gottesdienste.

In der Stadt Augsburg liegt die Corona-Inzidenz laut RKI bei 134. Aichach-Friedberg: 77, Dillingen: 48, Donau-Ries: 67, Günzburg: 55, Landsberg: 66, Ostallgäu: 91, Unterallgäu: 146. (mjk)