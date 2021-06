Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

Die Geselligkeit fehlt: Die Senioren im Kreis Augsburg werden ungeduldig

Plus Auch wenn gerade noch abwarten angesagt ist, planen die Verantwortlichen wieder Projekte für Senioren im Landkreis Augsburg. Neben Frustration liegt Zuversicht in der Luft.

Von Christina Görisch

Der Großteil der Senioren ist geimpft, private Treffen sind wieder möglich. Wie sieht es aber mit dem Programm und mit Angeboten für Senioren im Landkreis Augsburg aus? In den Gesprächen mit Personen, die sich für die Seniorenarbeit engagieren, wird eines klar: Wie so viele, hoffen auch die älteren Menschen im Landkreis auf den Sommer - neben Frustration über abgesagte Treffen liegt wieder Zuversicht in der Luft.

