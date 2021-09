Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Kultur trotz Corona: Die Bühnen im Landkreis Augsburg füllen sich

Plus Kulturveranstaltungen sind im Landkreis Augsburg auch drinnen wieder möglich. Aber mit steigender Inzidenz drohen neue Einschränkungen. Wie Veranstalter planen.

Von Marco Keitel

So verwaist wie noch vor wenigen Monaten sind die meisten Bühnen im Augsburger Land nicht mehr. Es gibt wieder Kultur. Und sie ist so vielseitig wie bisher: Kabarett, Theater, Konzerte, Lesungen - auf nichts davon sollen Landkreisbewohnerinnen und -bewohner verzichten müssen. Aber Corona-Regeln gibt es nach wie vor, ganz so wie in der Zeit vor der Pandemie laufen die Veranstaltungen nicht ab. Und die vergangenen anderthalb Jahre haben gezeigt, dass es von einen Tag auf den anderen zusätzliche Einschränkungen geben kann. Die steigende Inzidenz schwebt also wie eine dunkle Wolke über dem Programm für die kommenden Monate. Wie planen die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass im Augsburger Land Kultur auf die Bühne kommt?

