Landkreis Augsburg

vor 53 Min.

Inzidenz über 35: Für Ungeimpfte wird es im Landkreis Augsburg ungemütlich

Kein Impfzertifikat? Dann muss ab Freitag im Landkreis Augsburg ein negativer Corona-Test oder der Nachweis einer überstandenen Infektion her, um weiter drinnen essen oder ins Kino gehen zu dürfen.

Plus Getestet, genesen, geimpft: Wer keines dieser drei Gs vorweisen kann, muss im Landkreis Augsburg bald draußen bleiben. Das sagen betroffene Unternehmer dazu.

Erst zum Friseur, dann Essen im Restaurant und danach ins Kino. Wer nicht gegen Corona geimpft ist, oder die Krankheit überstanden hat, kann diesen Abend im Augsburger Land ab Freitag nur noch unter Vorlage eines Corona-Tests erleben. Das bestimmt die neue 3G-Regel in Bayern. Denn die Inzidenz lag an drei Tagen in Folge über 35.

