Landkreis Augsburg

vor 20 Min.

Landrat Sailer fordert Verzicht auf alle Weihnachtsmärkte in der Region

Der Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld gilt als einer der schönsten im Landkreis Augsburg. Für dieses Jahr ist er wegen Corona gestrichen.

Plus Die Corona-Zahlen im Augsburger Land explodieren und der Landrat will die Reißleine ziehen. In den Krankenhäusern der Region drohen derweil dramatische Szenen.

Von Christoph Frey

Auf dem Gersthofer Rathausplatz waren am Donnerstag die Helfer eifrig am Werk: Hüttenbau für den Weihnachtsmarkt. Doch findet die Veranstaltung angesichts der sich zuspitzenden Corona-Situation tatsächlich statt? Etliche Märkte im Augsburger Land sind schon abgesagt, andere wackeln – und am jetzt spricht sich Landrat Martin Sailer für einen Verzicht auf alle Weihnachtsmärkte aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen