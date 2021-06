Neue Lockerungen in Sicht: Inzidenz im Kreis Augsburg weiter unter 35

Am vierten Tag in Folge liegt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg unter 35. Bleibt das am Donnerstag so, treten am Wochenende neue Lockerungen in Kraft.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt unter dem Schwellenwert von 35. Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 32. Das ist etwas weniger als noch am Dienstag. Bleibt der Wert weiter so niedrig, sind neue Lockerungen angekündigt.

Corona: Lockerungen für den Landkreis Augsburg angekündigt

Die treten in Kraft, wenn die Inzidenz sieben Tage lang stabil unter dem Grenzwert von 35 liegt. Das wäre im Landkreis Augsburg am Samstag der Fall. Das Landratsamt will am Freitag über mögliche Lockerungen informieren. Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 sind Treffen zwischen einem Haushalt und zwei weiteren Haushalten erlaubt, aber nicht mehr als 10 Personen (Kinder unter 14 Jahren, Geimpfte und Genesene zählen nicht mit).

Tendenziell sinkt die Zahl der Neuinfizierten im Landkreis seit Wochen. Deshalb gelten hier zum Teil lockerere Regeln als in den Nachbarlandkreisen. Noch immer deutlich über dem Schwellenwert von 100 Neuinfizierten innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner liegt der Landkreis Günzburg. Dort liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 122. Das ist der höchste Wert in Bayern.

In der Stadt Augsburg meldet das RKI am Mittwoch den Inzidenzwert von 46,5. Niedriger als im Kreis Augsburg sind die Zahlen im Nachbarlandkreis Landsberg. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch laut RKI bei 21,6.

