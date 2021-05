Landkreis Augsburg

Prüfungsstart im Kreis Augsburg: So läuft das Abi unter Corona-Bedingungen

Am Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf haben die meisten Schüler in der Turnhalle ihr Deutschabitur geschrieben. Sie alle hatten sich zuvor auf das Coronavirus testen lassen.

Plus Die meisten Abiturienten im Landkreis Augsburg legen, wie immer, ihre Prüfungen in ganz großen Räumen ab. Ob sie dabei getestet sind, ist aber unterschiedlich.

Von Jana Tallevi

Die erste Prüfung haben sie schon hinter sich: Mehrere Hundert Abiturientinnen und Abiturienten haben am Mittwoch im Landkreis Augsburg an den Gymnasien ihre letzte Deutschklausur geschrieben. Um die große Zahl der Prüflinge unterzubringen, wird dabei an vielen Schulen die Turnhalle genutzt. Doch der eine große Raum hat in diesem Jahr nicht ausgereicht. Viele weitere waren nötig. Wer wo Platz nehmen durfte, darüber hat ein Test ganz anderer Art entschieden. Wegen einer Corona-Erkrankung mussten kein Gymnasiast und keine Gymnasiastin zu Hause bleiben. Dennoch wird es am Schmuttertal-Gymnasium einen Nachprüfungstermin geben.

