Strenge Corona-Regeln machen Friseuren im Landkreis Augsburg zu schaffen

Plus Die Corona-Regeln werden strenger, Gäste und Kunden weniger. Das ist aus allen Branchen zu hören. Diese Folgen hat die 2G-Regel für Friseure im Landkreis Augsburg.

Erkennt man Ungeimpfte bald am Wildwuchs auf dem Kopf? Zum Friseur darf seit Mittwoch nur, wer gegen Corona geimpft oder vom Virus genesen ist. Es gilt 2G. Die neue Regel macht aber nicht nur Ungeimpften zu schaffen, sondern vor allem Friseurinnen und Friseuren.