Wer bin ich? Ein markanter Kopf mit Liebe zum Dialekt und zur Philosophie

Plus Sommerquiz "Wer bin ich?": Bei unserem Rätsel geht es diesmal darum, bekannte Persönlichkeiten anhand von Kinder- oder Jugendfotos zu erraten. Hier ist das Bild Nummer eins

Jetzt geht’s los. Es gibt in diesem Jahr ein besonderes Sommerrätsel unserer Redaktion. Unter dem Motto "Wer bin ich?" dürfen Sie erraten, welche bekannten Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg sich hinter Kinderbildern verbergen. 20 Männer und Frauen haben im Fotoalbum gestöbert und gerne mitgemacht. Es winken schöne Preise aus der Gastronomie. Viel Spaß beim Mitmachen!