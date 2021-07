Wieder neun Fälle mehr: Inzidenz im Landkreis Augsburg noch unter 10

Mit 8,99 beziffert das Landratsamt Augsburg am Freitag die aktuelle Inzidenz. Neun neue Infizierte sind seit dem Vortag dazugekommen.

Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg am Freitag 9,1. Neun weitere positiv Getestete sind hinzugekommen. Damit beläuft sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im Landkreis Augsburg auf 11.510 Infizierte, die Zahl der Todesopfer beträgt unverändert 233.

Neusäß verzeichnet wieder weniger Fälle

Die Spitzenreiterkommune bei den Infektionen, Neusäß, verzeichnet wieder niedrigere Zahlen: Hier sind es laut Landratsamt noch zehn Fälle (gerechnet auf die vergangenen 14 Tage), gefolgt von Gersthofen (neun Fälle) und Zusmarshausen (acht Fälle).

Der Landkreis hat somit die niedrigste Inzidenz in der Region. So sieht es in den Nachbarlandkreisen aus: Aichach-Friedberg: 23,0; Dillingen 25,9; Donaus-Ries 17,9; Augsburg 17,9; Landsberg 15,0. (AZ)

