Lange getüftelt, schnell abgestimmt - Das neue Team der CSU in Neusäß

Plus Die gemeinsame Liste der sechs Neusässer Ortsverbände steht. 14 von 15 Stadträten treten wieder an. Wer zu den neuen Gesichtern gehört.

Die CSU Neusäß setzt bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr auf ein ihr bekanntes Team: Von 15 Stadträten treten 14 wieder auf der Liste an. Nur Stadtrat Hans Kränzle aus Hammel stellt sich nicht mehr zur Wahl. Da die Liste der Bewerber vor der Nominierung im Vorfeld bei mehreren Treffen und Gesprächen ausgetüftelt und abgestimmt worden war, winkten die Delegierten alle Vorschläge so gut wie einstimmig durch.

„Mehr Frauen und Jüngere“, so beschreibt Bürgermeister Richard Greiner das Ziel für die Zusammensetzung der Kandidaten auf der Liste. In der Tat finden sich auf vorderen Plätzen einige Frauen. Zu ihnen gehören neben der zweiten Bürgermeisterin Monika Uhl und der Fraktionsvorsitzenden Karin Zimmermann auch Ute Anthuber aus Westheim, die sogar auf einem Platz vor dem ebenfalls aus dem Ortsverband Westheim stammenden Axel Salzmann gelandet ist. Mit Platz acht hat auch Heike Bittner, Lehrerin aus Täfertingen, eine gute Ausgangsposition bekommen. Sie gehört ebenso zu den Neuen wie Alexandra Joachim. Die junge Industriekauffrau und Vorsitzende der Frauen-Union Neusäß vertritt den Ortsverband Hammel/Ottmarshausen und ist im Nebenerwerb Landwirtin (Platz 13).

Direkt hinter ihr folgen Sigrid Wagner aus Steppach, die bereits seit einer Periode im Stadtrat sitzt, und Katrin Böck aus Täfertingen, die seit vielen Jahren bei der Stadtkapelle Neusäß spielt. Aus dem musikalischem Bereich bekannt ist auch Judith Schneider, die Vorsitzende des Neusässer Kammerorchesters.

Wer zum ersten Mal für die CSU in Neusäß antritt

Es gibt noch weitere Kandidaten, die zum ersten Mal ihren Hut in den Ring werfen. Dazu zählen der Geschäftsführer des Steppacher Edekas Andreas Schmid genauso wie der ehemalige TSV-Vorsitzende Norbert Graßmeier oder der Westheimer Gärtnermeister Manfred Reuß. Zur Freude der Fraktionsvorsitzenden Karin Zimmermann hat sich auch der in Steppach lebende Arzt Prof. Dr. Klaus Bohndorf für eine Kandidatur bereit erklärt. Der ehemalige Chefarzt soll nach dem Wunsch der Partei als Experte zum Thema der benachbarten Uniklinik fungieren.

Der Jüngste auf der Kandidatenliste ist der Student Alexander Fendt mit 19 Jahren, der Älteste ist Uwe Hübner, der nächstes Jahr 73 wird. Zehn der Kandidaten werden vom Ortsverband Neusäß gestellt. Aus Westheim kommen fünf der Bewerber, aus Steppach sechs.

Um allen acht Stadtteilen gerecht zu werden und Vertreter für verschiedene Themen anbieten zu können, sei viel Vorarbeit nötig gewesen, sagte Bürgermeister Richard Greiner. Die CSU Neusäß habe immer noch das Privileg „aus dem Vollen schöpfen zu können“, sagte er. Die Zahl der Bewerber sei höher gewesen als die der Plätze auf der Liste. Richard Greiner kündigte den Parteimitgliedern in der Stadthalle als Ergebnis eine „gute Mischung“ an. Unter der Wahlleitung von Landrat Martin Sailer und dem Bundestagsabgeordnetem Hansjörg Durz stimmten die 56 Delegierten aus allen Ortsverbänden über die vorgeschlagene Liste ab. Die Kandidaten wurden im Fünfer-Block vorgestellt und es gab nur vereinzelte Neinstimmen oder ungültige Stimmzettel.

Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz (CSU) warnt vor AfD

Diese Geschlossenheit werde im Wahlkampf wichtiger denn je werden, mahnte der CSU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Neusässer Bürgermeister Durz in seiner Ansprache an. Er nannte zwei Gründe: Es sei eine Zeit, in der auch Kommunalpolitiker angegriffen werden und es sei eine Zeit, in der die CSU von beiden Seiten politisch angegriffen werde. Er spreche aus eigener Erfahrung, sagte Durz. Seit die AfD im Bundestag ist, sei die Zusammenarbeit dort eine andere geworden. „Wir müssen alles tun, damit dies in Neusäß nicht der Fall wird“, sagte er.

Im aktuellen Stadtrat hat die CSU 15 Sitze. Mit der Stimme des Bürgermeisters konnte sie die absolute Mehrheit im 30-köpfigen Gremium bei den Wahlen im Jahr 2014 knapp verteidigen.

Die Kandidaten der CSU Neusäß für die Stadtratswahl im März 2020

1. Richard Greiner , Ortsverband Neusäß , Gymnasiallehrer, amtierender Bürgermeister



, , Gymnasiallehrer, amtierender Bürgermeister 2. Wilhelm Kugelmann , Neusäß , Schulleiter a.D., 2. Bürgermeister



, , Schulleiter a.D., 2. Bürgermeister 3. Monika Uhl , Hammel/ Ottmarshausen , Kinderkrankenschwester, 3. Bürgermeisterin



, Hammel/ , Kinderkrankenschwester, 3. Bürgermeisterin 4. Karin Zimmermann , Steppach , Elektronikerin, Fraktionsvorsitzende



, , Elektronikerin, Fraktionsvorsitzende 5. Ute Anthuber , Westheim , Apothekerin, Stadträtin



, , Apothekerin, Stadträtin 6. Axel Salzmann , Westheim , Rechtsanwalt, Lehrbeauftragter, Stadtrat



, , Rechtsanwalt, Lehrbeauftragter, Stadtrat 7. Josef Wiedemann , Hainhofen / Schlipsheim , Dipl.-Finanzwirt, Stadtrat



, / , Dipl.-Finanzwirt, Stadtrat 8. Heike Bittner , Täfertingen , Grundschullehrerin



, , Grundschullehrerin 9. Jörg Roehring, Neusäß , stellv. Pflegedirektor, Stadtrat



, stellv. Pflegedirektor, Stadtrat 10. Bernd Edin , Steppach , Elektromeister, Stadtrat



, , Elektromeister, Stadtrat 11. Dr. Markus Bühne, Neusäß , Frauenarzt, Stadtrat



Bühne, , Frauenarzt, Stadtrat 12. Uwe Hübner , Neusäß , Physiotherapeut, Stadtrat



, , Physiotherapeut, Stadtrat 13. Alexandra Joachim , Hammel/ Ottmarshausen , Industriekauffrau



, Hammel/ , Industriekauffrau 14. Sigrid Wagner , Steppach , Dipl.-Betriebswirtin, Stadträtin



, , Dipl.-Betriebswirtin, Stadträtin 15. Katrin Böck , Täfertingen , Assistentin für Kommunikation und Marketing



, , Assistentin für Kommunikation und Marketing 16. Christian Kugelmann , Westheim , Kommunikationselektroniker, Stadtrat



, , Kommunikationselektroniker, Stadtrat 17. Robert Schmidt , Neusäß , Dipl.-Ing. Bauingenieurwesen



, , Dipl.-Ing. Bauingenieurwesen 18. Helmut Weißenbach , Hammel/ Ottmarshausen , Malermeister, Stadtrat



, Hammel/ , Malermeister, Stadtrat 19. Andrea Rolle , Hainhofen / Schlipsheim , Geschäftsführerassistentin



, / , Geschäftsführerassistentin 20. Manfred Reuss , Westheim , selbst. Gärtnermeister



, , selbst. Gärtnermeister 21. Philipp Müller , Steppach , Student



, , Student 22. Judith Schneider , Neusäß , Buchhalterin



, , Buchhalterin 23. Heike Hartmann , Westheim , Stukkateurin



, , Stukkateurin 24. Markus Holzmann , Neusäß , Software Entwickler



, , Entwickler 25. Andreas Schmid , Steppach , selbst. Einzelhändler



, , selbst. Einzelhändler 26. Günter Groll , Täfertingen , Diözesanamtsrat, Stadtrat



, , Diözesanamtsrat, Stadtrat 27. Norbert Graßmeier , Neusäß , IT-Berater/Rentner



, , IT-Berater/Rentner 28. Alexander Fendt , Neusäß , Student



, , Student 29. Sebastian Meister , Hammel/ Ottmarshausen , Brandmeisteranwärter



, Hammel/ , Brandmeisteranwärter 30. Prof. Dr. Klaus Bohndorf , Steppach , Arzt

, , Arzt Ersatzkandidaten:

31. Marion Rigg , Hammel/ Ottmarshausen , selbst. Friseurmeisterin

, Hammel/ , selbst. Friseurmeisterin 32. Thomas Weng , Steppach , Lokführer DB

, , Lokführer 33. Sonja Heumos, Hainhofen / Schlipsheim , selbstständige Podologin

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: CSU in Neusäß: Frauen nach vorne