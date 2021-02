06:30 Uhr

Locker durch den Lockdown: Übungen mit Influencerin Renate Dumreicher

Kniebeugen mit dem Stuhl - so heißt eine der Übungen in der 28-Tage-Fitness-Challenge von Renate Dumreicher.

Plus Fitness-Influencerin Renate Dumreicher hat für den Monat Februar eine Art "Adventskalender" mit verschiedenen Challenges angelegt. Machen Sie doch mit.

Von Oliver Reiser

Noch zwei Wochen gelten die von der Bundesregierung verhängten strengen Corona-Maßnahmen. Ab dem 15. Februar könnte der mehrfach verlängerte Lockdown, der seit November besteht, gelockert werden. Bis dahin bieten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine Art "Adventskalender" an, den die Fitness-Influencerin Renate Dumreicher aus dem Neusässer Ortsteil Täfertingen zusammengestellt hat. In dieser 28-Tage-Fitness-Challenge gibt es auf ihrem Instagram-Kanal jeden Tag ein kleines Video mit der Übungsanleitung. Anhand dieses Kalenders kann man die Tage bis zum Ende des Lockdowns herunter zählen. Oder darüber hinaus weiter machen ...

Renate Dumreicher hat 14.000 Follower auf Instagram

"Diese Übungen kann man ganz leicht zuhause nachmachen", lacht die 41-Jährige, die als "Bodybalance Renate" auf Instagram rund 14.000 Follower hat. Eigentlich ist die Mutter zweier Töchter Diplom-Betriebswirtin. Aber: "Sport ist mein Leben, meine Leidenschaft." Seit 2019 hat die ehemalige Basketballspielerin, die bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking für einen Sportartikel-Hersteller unter anderem den Beachvolleyballer Julius Brink, den Triathleten Jan Frodeno sowie die Handball- und Volleyball-Nationalmannschaften betreuen durfte, ihre Leidenschaft zum Beruf und sich selbstständig gemacht.

Personaltrainerin Renate Dumreicher zeigt Übungen mit dem Stuhl. Video: Oliver Reiser

Die Übungen von Renate Dumreicher sind für Jung und Alt geeignet

Erklärt werden die Übungen der 28-Tage-Fitness-Challenge auch auf ihrer Homepage https://bodybalance-renate.de/28-tage-februar-fitness-challenge/. "Die vorgestellten Übungen sind für Jung und Alt geeignet und können beliebig variiert werden. Die Dosierung sollte jeder für sich entscheiden. Man sollte sich aber auch nicht zu viel vornehmen.

10 bis 15 Minuten täglich sind genug", so Dumreicher und erklärt eine Übung für Menschen, die in diesen Tagen viel im Homeoffice arbeiten: die Kniebeugen mit dem Stuhl. "Dazu steht man ganz einfach mal von seiner Sitzgelegenheit auf. Die Beine stehen hüftbreit auseinander, das Gewicht ist auf der Ferse", sagt Dumreicher und empfiehlt 3 mal 20 Wiederholungen. Wer es etwas schwieriger haben möchte, kann die Übung auf einem Bein durchführen. "Das geht dann vielleicht nicht so oft, aber zwölf Wiederholungen dürfen es schon sein."

