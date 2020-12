vor 38 Min.

Märchenweihnacht in Neusäß: Weniger und kürzer als geplant

Zur Märchenweihnacht in Neusäß gehört auch die Krippe mit den lebendigen Tieren in der Remboldstraße.

Plus Die steigenden Corona-Zahlen machen der Neusässer Märchenweihnacht einen Strich durch die Rechnung - aber nicht ganz. Was am Wochenende noch stattfinden wird.

Von Regine Kahl

Kurz vor der Eröffnung der Adventsinseln in Neusäß, ist der Corona-Inzidenzwert im Landkreis wieder auf über 200 gestiegen und wirft damit die Planungen ein Stück weiter über den Haufen. "Wir machen, was wir dürfen." Mit diesem Satz bringt Bürgermeister Richard Greiner den neuen Stand für die Veranstaltung ab dem zweiten Adventswochenende auf den Punkt.

Die Stadt und die Aktionsgemeinschaft Neusäß wollen eine kleine weihnachtliche Alternative in diesem Jahr anbieten. Die Adventsinseln, die von Kunsthandwerkern und Gewerbetreibenden im Rahmen der Neusässer Märchenweihnacht betrieben werden sollen, könnten jetzt aber nur in reduzierter und zeitlich verkürzter Form stattfinden, teilt die Stadt am Donnerstag mit. So beschränkt sich die Öffnungszeit am kommenden Wochenende auf den Samstag, 5. Dezember, von 15 bis 20 Uhr. Am Nikolaustag müssen die Kunsthandwerkerstände geschlossen bleiben. Der Märchenspaziergang mit den mechanisch betriebenen Schaukästen ist jedoch weiterhin täglich von 11 bis 18 Uhr begehbar. Bürgermeister Greiner lobt das rücksichtsvolle Verhalten der Besucher des Märchenwegs in diesen besonderen Zeiten: "Die Leute halten Abstand und warten, bis sie an die Station gehen können."

Manche Buden der Neusässer Märchenweihnacht bleiben geschlossen

Einige der Buden bei den Adventsinseln werden nicht öffnen dürfen. Laut Verordnung dürfen ab einem Inzidenz-Wert über 200 nur Gewerbetreibende zu den gesetzlichen Ladenöffnungszeiten ihre Waren anbieten. Diese Vorgehensweise sei mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Augsburg unter Auflage von strengen Hygienevorschriften abgestimmt worden, so Greiner. Er bedauert, dass die viele Zeit für die Vorbereitung teilweise umsonst war. "Das ist sehr schade."

Die Stadt und die Aktionsgemeinschaft Neusäß wollen eine kleine weihnachtliche Alternative in diesem Jahr anbieten. Bild: Marcus Merk

Die Neusässer Märchenweihnacht kann nur unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften abgehalten werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Märchenspaziergang und an den Adventsinseln ist notwendig. Der Abstand von mindestens 1,5 Metern ist einzuhalten (insbesondere vor den Märchenschaufenstern und beim Anstehen an den Adventsinseln). Der Verzehr von To-Go-Speisen und -Getränken darf nur außerhalb der Adventsinseln mit gebührendem Abstand erfolgen. Maximal zwei Haushalte bis insgesamt fünf Personen dürfen die Märchenweihnacht als Gruppe besuchen.

ACO überwacht die Einhaltung der Hygieneregeln

„Wir bitten alle Besucher, sich wirklich zu jeder Zeit an die Hygienevorschriften zu halten, damit die Neusässer Märchenweihnacht auch die kommenden Wochenenden stattfinden kann“, so Veronika Wanninger, Leiterin des Kulturbüros. Zu den Öffnungszeiten der Adventsinseln sei der ACO e.V. beauftragt, auf die Einhaltung der Hygienevorschriften zu achten.

Bei St. Ägidius steht das Nikolaus Postamt hier können Kinder Briefe an den Nikolaus schreiben. Bild: Marcus Merk

Der Märchenspaziergang wird auch weiterhin – unabhängig vom Inzidenzwert – täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet haben. „Wir haben schon viele positive Rückmeldungen aus allen Altersklassen erhalten“, freut sich Veronika Wanninger. Dass vor den Märchenfenster keine Trittstufen für die kleinen Besucher aufgebaut wurden, hat auch mit dem Hygienekonzept zu tun: wenn Eltern ihre Kinder zu den Fenstern hochheben, kommt es zu keinen ungewollten Berührungen mit den Kontaktflächen. Beim Postamt des Nikolaus können Kinder einen Zettel mit ihren Wünschen einwerfen. Für weihnachtliche Stimmung sorgt auch die Krippe mit den lebendigen Tieren.

