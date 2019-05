Mainacht: Das sind die schrägsten Streiche im Augsburger Land

Plus Gestohlene Mülltonnen, Autoanhänger oder Spielzeug – in der Nacht zum 1. Mai waren im Augsburger Land wieder einige Scherzbolde unterwegs.

Das Lagerfeuer am Maibaum in Baiershofen brennt am Vormittag noch immer. Auf Bierbänken sitzen die letzten Partygäste. Hinter ihnen liegt eine lange Mainacht, die hier in dem kleinen Ortsteil von Altenmünster mit einem ganz besonderen Brauchtum gefeiert wird. Über Nacht sind vor vielen Häusern kleine Holzschilder aufgetaucht. Schildbürgerstreiche sozusagen. Was es damit auf sich hat, wird beim Streifzug durch den Ort klar.

„Bankadoane sucht Kleinspende fürs Bänkle“, steht auf einem der Schilder. Es ist Anton Bunk gewidmet, einem Baiershofer, der dieses Bänkchen im vergangenen Jahr hergerichtet hat. Seit er dazu vom Bürgermeister eine Spende erhalten hat, nennt man ihn im Ort den „Bankadoane“. Es sind kleine Geschichten wie diese, die hinter den über 20 Schildern im Ort stecken. Ein Brauch, der sich seit einigen Jahren in Baiershofen etabliert hat.

Schildbürgerstreiche in Baiershofen

Auch am Gartenzaun von Monika Fritz findet sich ein Spruch: „Nachtigall des Gesangsvereins sucht die richtigen Töne“. Ein kleiner Scherz, der auf ihren Beitritt in den Verein vor kurzem zurückzuführen ist, erklärt Monika Fritz. Sie freut sich über die kleinen Geschichten, die sich nun überall im Ort finden. „So etwas gibt es nirgendwo anders“, sagt sie. Und lustiger als Klopapier auf den Straßen oder Rasierschaum auf Autos sei die Tradition auch. Zurückzuführen ist der Brauch auf eine Gruppe von Baiershofern, die sich jedes Jahr neue Schilder ausdenkt. Dazu gibt es einen Handzettel, auf dem die Sprüche erklärt werden und der in jedem Briefkasten im Dorf landet.

„Viele Jugendliche kennen den Brauch gar nicht mehr“

Ortswechsel: In Welden räumen die Nachbarn gegenüber des Maibaums ihre Blumentöpfe aus der Garage. Die waren über Nacht vorsorglich verstaut worden. Gut möglich, dass die Kinder und Jugendlichen sie zu den Fundstücken an den Baum gestellt hätten. Ein Basketballkorb findet sich da zum Beispiel. Eine Matratze, ein gestohlener Autoanhänger und sogar ein mobiles Klohäuschen. In Adelsried sind es vor allem herrenlose Mülltonnen unterm Baum. Adolf Ohnesorg sieht nach, ob auch etwas aus seinem Garten auf dem Platz vor dem Rathaus liegt. Diesmal nicht, stellt er fest. Früher hätten die Kinder noch mehr verzogen, meint der 87-Jährige. „Viele Jugendliche kennen den Brauch gar nicht mehr“, sagt er. Vor einigen Jahren sei aber auch noch mehr zerstört worden. Ohnesorg berichtet von eingeworfenen Fenstern oder Schmiererein. „Zum Glück gibt es das nicht mehr“.

Kurioser Fund unter dem Maibaum in Welden: Ein mobiles Klohäuschen steht unter dem Maibaum.

Von mutwilliger Zerstörung ist auch ein Stück weiter in Reutern, Ortsteil von Welden, nichts zu sehen. Michaela Schuster räumt gerade die letzten Überbleibsel der Partynacht zusammen. Ihr Highlight in diesem Jahr? „Zwei kleine Fußballtore“, sagt sie. Die stehen am Vormittag noch immer unter dem Baum und warten auf ihren Besitzer.

Im Dinkelscherber Ortsteil Steinekirch holt Thomas Bihle zusammen mit seinem Kind gerade ab, was ihm in der Nacht gestohlen wurde. Eine kleine Kinderschubkarre mit Sandspielzeugen. Insgeheim habe er schon damit gerechnet, dass die am ersten Maimorgen unter dem Baum stehen wird. „Man muss den Kindern ja auch ihren Spaß lassen“, sagt Bihle.

Freinachts-Hochburg Großaitingen

Die Großaitinger, der Ort ist eine Hochburg der Freinachtscherze im Altlandkreis, stachen aus der müden Klopapiermasse mal wieder hervor: Für sie war die Freinacht erneut eine gute Gelegenheit, ihren Unmut darüber zu äußern, was ihnen nicht passt. Diesmal erwischte es den Pfarrer. Der zog sich offenbar den Zorn einiger Landwirte zu, in dem er sich, ihrer Meinung nach, zu sehr um die Bienen und zu wenig um seine „Schäfchen“ und seine Kirche kümmert. „Rette lieber den Ruf vom Gotteshaus und halt dich aus dem Handwerk der Bauern raus“, stand da in großen Lettern. Oder: „Bienenpfarrer, wo ist Deine Blühwiese?“ Riesige Plakate mit solchen und ähnlichen Sprüchen zierten gestern die Kirche. Ob es wohl eine Reaktion darauf gibt?

Freibier in Schwabmünchen

Unbekannte haben den „Stadtwirt“ im Alten Rathaus in Schwabmünchen neu eröffnet – zumindest mit einem Plakat. Dort gibt es Freibier, aber halt erst ab dem Jahr 2035. Eine Anspielung auf das seit Jahren leer stehende und noch immer nicht sanierte Gebäude.

In Königsbrunn verhüllte ein Unbekannter so manche nackte Statue mit Unterwäsche. Warum, das bleibt allerdings unklar. Und in der Nebenerwerbssiedlung in Lagerlechfeld wurden Parkplätze nur für „Hundetouristen“ ausgewiesen.

Polizei meldet wenig Einsätze

Auch aus polizeilicher Sicht verlief die erste Mainacht „verhältnismäßig ruhig“. In Adelsried verschwand eine Steinstatue, in Kruichen randalierte eine Handvoll Jugendlicher in einer Bushaltestelle. Und in Zusmarshausen hat ein unbekannter einen Baum auf einem Grundstück in der Römerstraße abgerissen. Im Bereich der Polizei Gersthofen lösten Ruhestörungen die meisten Freinachteinsätze aus. Ausnahme war ein Elfjähriger, der Erwachsene in der Gersthofer Zellerstraße offenbar übelst beleidigte, nachdem diese einen „Freinacht-Scherz“ unterbunden hatten. Ein Gruppe Kinder wollte eine offene Getränkepackung in einen Briefkasten stecken. Tödlich endete die Freinacht im Augsburger Land für etliche Tiere.

Die Gersthofer Stadtmenschen wurden in der Freinacht mit Klopapier eingewickelt.

Viele Wildunfälle in der Mainacht

Die Polizei in Zusmarshausen berichtet von Wildunfällen. Zunächst wurde gegen 19.35 Uhr zwischen Zusamzell und Welden auf Höhe der Mülldeponie ein Hase überfahren. Gegen 0.25 Uhr kam es dann auf der gleichen Strecke zu einem nicht ganz ungefährlichen Verkehrsunfall mit einem Wildschwein. Um 22.30 Uhr wurde auf der Straße von Burtenbach in Richtung Dinkelscherben ebenfalls ein Wildschwein überfahren. Gegen 23.15 Uhr erwischte es beim Ortsschild von Grünenbaindt ein Reh. Zuletzt wurde gegen 5.30 Uhr auf der Straße von Horgau in Richtung Augsburg bei Schäfstoß eine Ente, welche sich in einer Gruppe auf der Fahrbahn befand, überfahren. Es entstand jeweils Sachschaden an den Fahrzeugen. Verletzt wurde dabei aber niemand. (mit rr- und cako)