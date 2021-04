Markus Brem fordert: Pschierer soll als ASM-Präsident zurücktreten

Plus Franz Pschierer hat auf Facebook Lehrer attackiert. Das sorgt für laute Dissonanzen zwischen ihm und dem Gersthofer Kommunalpolitiker und Blasmusiker Markus Brem.

"Standkonzert" mit schrägen Tönen: In einem Brief an Franz Pschierer, Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), bringt der Gersthofer Kommunalpolitiker und Blasmusiker Markus Brem sein Unverständnis über dessen Facebook-Post gegenüber der Berufsgruppe der bayerischen Lehrer zum Ausdruck. Pschierer hatte im Zusammenhang mit einer Forderung des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV) im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen betont, dass die Lehrer ohnehin schon eine privilegierte Stellung hätten. Brem stößt nun mit seiner Kritik daran kräftig ins Horn und fordert Pschierers Rücktritt vom Amt des ASM-Präsidenten. Pschierer wollte den Post nicht zurücknehmen. Und der ASM als Verband sieht die Äußerung als Privatsache des Abgeordneten an.

Lehrer sind laut Pschierer nie zufrieden

„Wir haben zwar mit die teuersten, aber nicht immer die besten und fleißigsten Lehrer“, schrieb Pschierer auf seinem Facebook-Profil als Antwort auf ein Ultimatum für Impftermine, das der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) gestellt hatte. Später heißt es in dem Beitrag: „Beamtenstatus, Unkündbarkeit, beste Gesundheitsversorgung mit Chefarztbehandlung, üppige Pensionen und 70 Ferientage. Da müsste man doch eigentlich zufrieden sein können. Nein! Ist man nicht.“

Dies wiederum brachte den Gersthofer Stadtrat Markus Brem in Rage, der seit 42 Jahren Blasmusik in seinem Heimatverein, der Schwäbischen Trachtenkapelle Hirblingen, spielt. Im gleichen Verein musizieren mit ihm Lehrerinnen und Lehrer, Verwandte von Musikern gehen dem Lehrerberuf nach und die im Musikverein tätigen Kinder werden von Lehrern unterrichtet, so Brem: „Der Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, der langjähriger Landtagsabgeordneter in Bayern ist, der Bayerischer Staatssekretär und sogar Staatsminister war, hat nicht das Recht sich dermaßen abfällig über die Lehrer und Lehrerinnen meiner Kinder und über meine Musikerkollegen und -kolleginnen zu äußern, die hauptberuflich Lehrer sind." Dies sei "plumpes-Lehrer-Bashing".

Die Miss ASM 2019 Simone Schweier zusammen mit ASM-Präsident Franz Pschierer beim Bezirksmusikfest in Rammingen. Foto: Musikkapelle

Brem fordert Rücktritt des ASM-Präsidenten

In einem Telefonat habe Pschierer gegenüber Brem bestätigt, dass er diese Worte seines Facebook-Posts weder zurücknehmen, noch sich entschuldigen wolle. Markus Brem: „Ich habe ihn im gleichen Telefonat wissen lassen, dass er als Präsident des ASM bitte zurücktreten solle“. Mittlerweile hat Brem die 17 Bezirksvorsitzenden des Allgäu Schwäbischen Musikbundes angeschrieben und darum gebeten, ein derartiges Beschimpfen einer Personengruppe nicht unreflektiert zu lassen. „Wehret den Anfängen“ heißt es in seinem Anschreiben an die Bezirksvorsitzenden.

Angela Ehinger, die Vorsitzende des ASM-Bezirks 15, zu dem die Blasorchester des Landkreises Augsburg gehören, sieht ihren Verband in diesem Fall eher nicht am Zug und betont gegenüber unserer Redaktion: "Ich habe das Schreiben von Markus Brem bekommen." Es sei allerdings Pschierers persönlicher Fehler gewesen, dass er seine Kritik an den Lehrern so formuliert habe. "Auch wenn Musiklehrer ebenfalls involviert sind, ist dies eigentlich nicht die Sache des ASM", so Angela Ehinger. "Wenn er etwas rausgelassen hat, was nicht so toll war, muss Pschierer das selbst mit dem BLLV ausfechten."

