Grabungen zeigen: Meitingen war schon vor 1000 Jahren ein Wirtschaftsstandort

Insgesamt 275 Fundstücke wurden bei den archäologischen Grabungen an der Donauwörther Straße in Meitingen gefunden.

Plus Lange Zeit haben Archäologen an der Donauwörter Straße in Meitingen gegraben. Ihre Funde lassen auf eine einst blühende Handwerkersiedlung schließen.

Von Laura Gastl

Die Marktgemeinde Meitingen ist heute ein wichtiger Industriestandort im Landkreis Augsburg, an dem unter anderem der Konzern SGL Carbon ansässig ist. Doch auch vor 1000 Jahren schon könnte hier eine vorindustrielle Siedlung bestanden haben, in der Handwerker lebten und arbeiteten. Davon geht Kreisheimatpflegerin Gisela Mahnkopf aus, die fünf Jahre lang mit ihrem archäologischen Arbeitskreis gleich in der Nähe der SGL gegraben hat. Konkret handelt es sich um eine 12.000 Quadratmeter große Fläche östlich der Donauwörther Straße, auf welcher derzeit ein Neubaugebiet entsteht.

