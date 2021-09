Über 100 Fahrzeuge: Autoszene trifft sich in Meitingen

Am Samstag hat sich die Tuning-Szene in Meitingen verabredet. Die Polizei hatte Hinweise auf ein illegales Autorennen der "Autoposer" erhalten, doch bisher blieb es ruhig.

In Meitingen haben sich am Samstagabend vorwiegend junge Menschen aus der Tuning-Szene getroffen. Laut Polizei waren gegen 23 Uhr über 100 Fahrzeuge auf dem Parkplatz-Areal der Via Claudia Einkaufswelt versammelt. Über größere Probleme ist derzeit nichts bekannt. Beamte vor Ort versuchen, die Lage unter Kontrolle zu behalten und mögliche Auseinandersetzungen mit Nachbarn zu verhindern. Momentan sei alles friedlich, erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion Gersthofen kurz nach 23 Uhr auf Anfrage.

In Oberhausen sorgte im Juni eine Party der Tuning-Szene für Unmut

Bei der Polizei waren im Vorfeld Hinweise auf ein geplantes Rennen eingegangen, bisher gibt es jedoch keine Bestätigung dafür. Das Tuning-Treffen ist somit auch nicht illegal. Das sei erst der Fall, wenn tatsächlich ein Rennen stattfindet oder die Eigentümer der Gewerbeflächen oder der Tankstelle ein Platzverbot erteilen, so der Polizeisprecher. Bisher gebe es jedoch keine größeren Probleme.

Die Polizei ist vor Ort und behält die Lage im Blick. Foto: privat

Die Szene hat sich laut Polizei auf dem Parkplatz vor der Edeka-Filiale und dem Drogeriemarkt Müller versammelt, Einsatzkräfte behalten die Lage vor Ort im Blick. Nähere Informationen zum Einsatz folgen am Sonntag mit dem Pressebericht der Polizei.

Außer den Feiernden aus der Tuning-Szene hat offenbar niemand großen Spaß an dem Zustand. "Es ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel", berichtet der Gersthofer Polizeisprecher am Samstagabend resigniert am Telefon. Erst im Juni versammelten sich rund 600 junge Menschen an der Aral-Tankstelle am Gablinger Weg in Augsburg-Oberhausen und feierten dort – zum Leidwesen der Anwohner. (AZ)

