Missbrauch im Kinderheim: Kirche will vorbehaltslos aufklären

Finstere Wolken über dem Jugendheim in Reitenbuch. Nach Jahrzehnten haben Missbrauchsopfer ihr Schweigen gebrochen. Jetzt läuft die schwierige Aufarbeitung durch die Diözese.

Plus Die Diözese arbeitet die Fälle von körperlicher und sexueller Gewalt in Reitenbuch und Baschenegg auf. Der neue Bischof Bertram Meier setzt dazu Topjuristen ein.

Von Maximilian Czysz

Jahrelang wurde Peter W. (Name geändert) von einem Ruhestandsgeistlichen missbraucht und vergewaltigt. Über 40 Jahre später brach der heute 57-Jährige sein Schweigen. Peter W. war kein Einzelfall. Es gab noch andere Kinder, die im Kinderheim in Reitenbuch bei Fischach untergebracht waren und Opfer von körperlicher und seelischer Gewalt wurden. Die Kirche will jetzt sämtliche Fälle untersuchen. Das erklärte Ziel: eine unabhängige und vorbehaltlose Aufklärung.

