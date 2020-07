Motorräder: Der Schutz der Menschen hat Vorfahrt

Bringen Fahrverbote für Motorräder etwas oder sind sie eine unsinnige Kollektivstrafe? Unser Autor hat eine klare Meinung.

Bei der Mehrzahl der Motorradfahrer handelt es sich ohne Zweifel um Menschen, die sich an die geltenden Bestimmungen halten und auch in Sachen Lärm Rücksicht nehmen, so gut es eben geht. Und es mag berechtigte Zweifel geben, ob die vom Bundesrat vorgeschlagene Dezibel-Begrenzung für Motorräder so durchführbar und sinnvoll ist.

Dass aber zeitlich begrenzte Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen ein Weg sein können, um sinnfreien PS-Tourismus an neuralgischen Punkten einzudämmen, dafür gibt es im Augsburger Land ein gutes Beispiel. Dort haben die Behörden die brandgefährliche Rennstrecke bei Mickhausen teilweise stillgelegt und damit vielen Menschen einen Dienst erwiesen: Geplagten Anwohnern und vermutlich auch so manchem Motorradfahrer, der nun nicht mehr kommt, um an dieser Strecke Kopf und Kragen zu riskieren.

Lange genug hat es gedauert, bis es so weit war. Im Zusammenhang mit derartigen Beschränkungen – wie es sie ja für andere Fahrzeuge auch gibt – von „Kollektivstrafen“ für Motorradfahrer zu sprechen, ist verfehlt. Worum es geht, ist der Schutz von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern. Und der hat Vorfahrt. Immer.

Lesen Sie dazu auch den Artikel zum Thema: Das Risiko fährt mit: Im Landkreis Augsburg sind immer mehr Motorräder unterwegs

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen