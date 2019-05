10:30 Uhr

Nach Unfall: Behinderungen auf der A8

Autofahrer brauchen etwas Geduld: Nach einem Unfall kommt es auf der A8 zwischen Adelsried und Zusmarshausen zu Behinderungen.

Nach einem Unfall, in den am Vormittag auch ein Lastwagen verwickelt war, wurde die Autobahn zwischen Adelsried und Zusmarshausen in Fahrtrichtung Stuttgart kurzzeitig komplett gesperrt. Mittlerweile wird der Verkehr auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In der Folge gab es laut Polizei auch zwei kleinere Auffahrunfälle in dem Bereich.

