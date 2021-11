Polizei stoppt betrunkene Autofahrer in Neusäß und Gersthofen

Zu viel Alkohol getankt hatten zwei Autofahrer in Neusäß und Gersthofen. Die Polizei zog sie aus dem Verkehr.

Obwohl sie deutlich alkoholisiert waren, setzten sich zwei Autofahrer in Neusäß und Gersthofen hinters Steuer. Am Freitag gegen 13.30 Uhr stoppte die Polizei einen 50-Jährigen, der wohl schon am frühen Nachmittag zu tief ins Glas geschaut hatte. Bei der Kontrolle in der Neusässer Mörikestraße stellten die Beamten fest, dass der Mann mit rund 1,2 Promille deutlich zu betrunken war, um Auto zu fahren.

Den zweiten Betrunkenen stoppt die Polizei wenig später, gegen 16 Uhr, in der Augsburger Straße in Gersthofen. Diesmal fiel ein 54-Jähriger auf, bei dem der Alkoholtest einen Wert von rund 0,6 Promille gab, teilt die Polizei mit. Beide Autofahrer müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. (kinp)