Mit Haftbefehl gesuchter Mann will die Polizei als Taxi ordern

In Neusäß kommt ein 49-jähriger Augsburger plötzlich auf die Polizei und bittet darum, heimgefahren zu werden. Die Beamten erfüllen seinen Wunsch aber nur teilweise.

Ein ganz besonderer Lieferservice ist der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Neusäß widerfahren. Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat sich freiwillig in die Arme der Gesetzeshüter begeben.

Eigentlich führte die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Gersthofen am Wochenende im Stadtgebiet von Neusäß Verkehrskontrollen durch. Plötzlich kam jedoch ein Fußgänger auf die Beamten zu und bat darum, dass sie ihn nach Hause fahren. Die Polizisten spielten dann tatsächlich Taxi. Doch statt in die eigene Wohnung gefahren zu werden, kam der 49-jährige Augsburger in die Hafträume des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord gefahren.

Denn: Es bestand ein offener Haftbefehl und der Mann war zur Fahndung ausgeschrieben. "Warum sich der Herr trotzdem an die Beamten wandte, bleibt wohl sein Geheimnis", teilt die Polizei mit. (thia)