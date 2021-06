Neusäß

vor 16 Min.

Teuer, aber "mitten im Schönen": Warum so viele nach Neusäß ziehen wollen

Günstiger Wohnraum ist in Neusäß knapp, obwohl seit drei Jahren viel gebaut wurde.

Plus Wären die Landkreis-Kommunen Schulkinder, dann wäre Neusäß in vielen Bereichen Klassenbester. Was die Sozialraumanalyse über die Lebensqualität aussagt.

Von Angela David

Der durchschnittliche Neusässer hat ein monatliches Einkommen von über 5000 Euro netto, die Kriminalität ist niedrig, die Zahl der Kinder, die vom Staat Erziehungshilfen und Förderung brauchen, niedrig. "Mitten im Schönen" - so der Slogan der Stadt Neusäß - dahin wollen auch viele andere, denn der Zuzug nach Neusäß ist seit Jahren ungebrochen.

