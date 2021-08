Unbekannter Brandstifter in Neusäß zündelt weiter

Innerhalb von mehreren Tagen brennen in Neusäß immer wieder Hecken. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

In Neusäß brennen weiterhin Hecken: Am Samstagabend gegen 22 Uhr wurde zum zweiten Mal in der Heinkelstraße ein Feuer entdeckt. Da schon mehrere Hecken im Stadtgebiet von Neusäß innerhalb kurzer Zeit und immer am späten Abend in Flammen standen, hat sich für die Polizei der Verdacht der Brandstiftung weiter erhärtet.

Das Feuer in der Heinkelstraße konnte am Samstagabend schnell durch Passanten gelöscht werden. Es entstand nur ein geringer Sachschaden. Die Polizei Gersthofen geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Es gab schon mehrere dieser Vorfälle: Eine Zeuge bemerkte am vergangenen Mittwoch gegen 21.45 Uhr in der Röntgenstraße, dass die Hecke seines Nachbarn brannte. Die sofort alarmierte Feuerwehr aus Neusäß konnte die lodernde Hecke schnell ablöschen. Dem 90-jährigen Besitzer entstand laut Polizei dennoch ein Schaden von rund 2000 Euro.

Eine Polizeistreife konnte einen Brand löschen

Erst wenige Tage zuvor hatten bereits zwei weitere Hecken in Neusäß gebrannt. Die erste Hecke hatte der oder die Unbekannte am Freitag in der Heinkelstraße angezündet. Eine Polizeistreife aus Gersthofen konnte gegen 22.45 Uhr mit ihrem Feuerlöscher den Brand so lange in Schach halten, bis die Feuerwehr Neusäß eintraf und die Hecke komplett ablöschte. Das Gewächs wurde laut Polizei auf einer Länge von zwei Metern in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Gartenzaun wurde beschädigt. Der Schaden wurde ebenfalls auf rund 2000 Euro geschätzt.

Feuerwehr Neusäß kann einen größeren Schaden verhindern

Einen weiteren Brand bemerkte ein Zeuge in der Gutenbergstraße, als er aus seinem Fenster sah. Auch dort konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Neusäß ein noch größerer Schaden verhindert werden. Die Hecke brannte hier auf einer Länge von etwa einem Meter ab. (kar/thia)