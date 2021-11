Neusäß

14:04 Uhr

Viele Drittimpfungen vor dem Titania-Bad in Neusäß

Impfen lassen statt baden. Vor dem Titania in Neusäß sind am Montag zeitweise mehr Menschen für die Spritze gegen Corona angestanden als für Rutschen und Saunas.

Plus Bei vielen Vor-Ort-Aktionen können sich Bürgerinnen und Bürger ohne Termin impfen lassen. In Neusäß bekommen viele schon die dritte Spritze gegen Corona.

Von Marco Keitel

Vor einem weißen Zelt auf dem Parkplatz des Titanias in Neusäß war am Montagvormittag mehr los als in der Schlange vor dem Bad. Mit Regenschirmen und Winterjacken haben die Anstehenden dem Wetter getrotzt. Im Zelt: eine Impfstation der Firma Ecolog. Hier können sich noch bis Mittwoch von 10 bis 16 Uhr alle ab zwölf Jahren ohne Termin die Spritze mit dem Biontech-Stoff gegen Corona geben lassen. In den ersten anderthalb Stunden gab es laut einem Mitarbeiter 40 Impfungen. "Es läuft erstaunlich gut." Zeitweise war der Wartebereich mit rund zehn Stühlen voll belegt. Auffällig viele Landkreisbürgerinnen und -bürger haben sich schon die Drittimpfung abgeholt. Das Angebot dazu gibt es in der Regel sechs Monate nach der ersten vollständigen Impfserie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen