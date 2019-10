vor 30 Min.

Ohrfeige bei Ikea in Gersthofen erhitzt die Gemüter

Eine 53-Jährige hatte vor knapp einem Jahr ein damals vier Jahre altes Kind bei Ikea in Gersthofen an der Kasse geschlagen, da der Bub ihr unter anderem die Zunge rausgestreckt und den Einkaufswagen weggeschubst hat.

Eine Kundin schlägt ein Kind an der Kasse und das Gerichtsurteil spaltet unsere Leser in zwei Lager. Kritisiert wird aber auch von vielen die Mutter des Buben.

Für diese Ohrfeige muss eine Frau aus dem Augsburger Land jetzt 2000 Euro bezahlen. Die 53-Jährige hatte vor knapp einem Jahr ein damals vier Jahre altes Kind bei Ikea in Gersthofen an der Kasse geschlagen, da der Bub ihr unter anderem die Zunge rausgestreckt und den Einkaufswagen weggeschubst hat. Der Bericht in unserer Zeitung über die Gerichtsverhandlung vor zwei Tagen erhitzt nun die Gemüter und spaltet die Leser in zwei Lager. Einige zeigen auch Verständnis für die Reaktion der 53-Jährigen.

„Es gibt nur noch verzogene Rotzlöffel“, kommentiert beispielsweise eine Frau auf Facebook. Sie fordert, dass bei Ohrfeigen ganz klar zwischen „schlagen, misshandeln und einer stinknormalen Respektschelle“ unterschieden werden muss. Dies sehen auch viele weitere Kommentatoren in dem sozialen Netzwerk so. „Rotzlöffel“ ist immer wieder zu lesen und dass eine Ohrfeige früher ja normal gewesen sei und niemand geschadet habe.

Von den Eltern ist weit und breit nicht zu sehen

Heftige Kritik wird aber auch der Mutter des Buben geübt. „Warum hat sie nicht eingegriffen, als das Kind an der Kasse herumtobte?“, wird mehrfach gefragt. Eine Leserin, die selbst im Einzelhandel arbeit, appelliert vor allem an die Aufsichtspflicht der Eltern. „Teilweise springen die Kids auf Couchtischen, sogar auf Tischen aus Glas herum oder toben auf Betten und Couchen – ob mit Schuhen oder ohne.“ Und von den Eltern sei weit und breit nicht zu sehen. „Sagt man dann als Verkäufer zu den Kids, dass sie bitte aufhören mögen, stehen komischerweise sofort die Eltern parat und beschimpfen einen als unfreundlich oder man wird direkt beleidigt“, schreibt die Frau.

In einigen Meinungsbeiträgen wird sogar gefordert, dass nun das Jugendamt die Mutter beziehungsweise die Eltern des Buben kontaktieren sollten, da diese offenbar mit der Erziehung des Kindes überfordert seien. Verständnis für die Situation zeigt aber eine junge Mutter. „Rotzlöffel? Schlecht erzogen? Ihr habt wohl noch nie ein dreijähriges Kind erlebt“, fragt sie. Kinder in dem Alter würden halt noch ihre Grenzen austesten und man könne sie beim Einkauf ja schlecht an den Wagen ketten. Auch wenn sich der Bub nicht korrekt verhalten hat, „das alles gibt niemanden das Recht, mein Kind zu schlagen.“

„Ohrfeigen gehen gar nicht“

Unterstützung findet sie bei einer weiteren jungen Mutter. Sie schreibt: „Ohrfeigen gehen gar nicht – bei eigenen Kindern nicht und bei fremden sowieso!“ Auch dann nicht, wenn man sich bei so einem „Rotzlöffel sich echt zamreißen muss.“ Doch wie hätten die Mutter und die Kundin in dieser Situation am besten reagieren sollen? Eine Antwort darauf weiß Christa Miller von der Familien-und Erziehungsberatung der AWO in Augsburg. „Sicherlich gibt es kein Zaubermittel dafür“, sagt die Dipl. Psychologin. Ohrfeigen oder Schläge seien jedoch auf keinen Fall in Ordnung. Sicherlich sei es besser gewesen, wenn die Mutter auf das Verhalten des Kindes reagiert hätte, aber auch die Kundin hätte positiv auf den Buben einwirken können.

Miller vermutet, dass die stressige Situation bei Ikea auch den damals Vierjährigen verunsichert haben könnte. „Vielleicht hat der Bub sich allein gelassen gefühlt und wollte auf sich aufmerksam machen.“ Eine Möglichkeit sei daher gewesen, wenn die Kundin gesagt hätte, „gell, Dir ist langweilig.“ So hätte das Kind die Sicherheit bekommen, nicht alleine zu sein und mit seinen Bedürfnissen wahrgenommen zu werden. Stattdessen Ohrfeigen zu verpassen, sei „schwarze Pädagogik und alles andere als konstruktiv“.

