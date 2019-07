05:05 Uhr

Parkour-Park in Welden: Vom Kick des Kletterns

In Welden können Jugendliche und Erwachsene im ersten Parkour-Park in Südbayern ihren Bewegungsdrang ausleben. Bei strahlendem Sonnenschein hat die Anlage am vergangenen Wochenende mit einer großen Feier auf dem Freizeitgelände eröffnet.

Von Laura Gastl

Sie balancieren auf schmalen Metallrohren, springen vom niedrigen Mäuerchen auf den Holzbalken nebenan und kombinieren so das eine Hindernis mit dem anderen: Bei der Sportart Parkour geht es darum, sich effizient fortzubewegen und seine Ziele kraftsparend zu erreichen. Eine neue Anlage für alle Begeisterten dieser Form des Kletterns wurde nun in Welden eröffnet.

Bei der Veranstaltung auf dem Freizeitgelände hielt das Team von ParkourONE aus Augsburg neben einigen Vorführungen auch drei Workshops ab, die den zahlreichen Interessierten zeigten, was es mit dieser besonderen Sportart auf sich hat. Die Anlage, die nun für alle Jugendlichen ab zwölf Jahren frei zugänglich ist, wurde direkt neben dem bereits bestehenden Weldener Skate-Park errichtet. Zum Areal gehören zudem eine Feuerstelle und ein Grillkamin. Darüber hinaus könnte in Zukunft die vorbeifließende Laugna begehbar gemacht werden, wie Gemeinderätin Jasmin Berchtold während des Sportevents verriet. Zur Eröffnung der neuen Parkour-Elemente gab es auch einen Skatecontest und ein Turnier im Bubble Soccer auf der Wiese nebenan, ein DJ sorgte außerdem für die richtige Musik. Für alle Hungrigen servierte eine Sportsbar Essen vom Grill, während kühle Drinks des Jugendtreff-Teams an der Cocktailbar den Durst löschten. „Das Wetter ist heute fast schon zu perfekt“, meinte Jugendpflegerin Petra Kutter mit Blick gen Himmel. Um bei dem gleißenden Sonnenschein für Erfrischung zu sorgen, habe man kurzerhand einen kleinen Pool und einen Rasensprenger aufgebaut. Die vielen Besucher von Jung bis Alt freuten sich über diese Möglichkeit zur Abkühlung.

Die Jugendlichen wünschten sich Klettermöglichkeiten

Doch wie kam man nun ausgerechnet in Welden auf die Idee, den südbayernweit ersten Parkour-Park zu errichten? Jasmin Berchtold erinnert sich, wie in Jugendversammlungen immer wieder der Wunsch nach Klettermöglichkeiten und speziell einer Parkour-Anlage aufkam. Das ging auch an Florian Bach aus Emersacker nicht vorbei, der im Augsburger ParkourONE-Team mit dabei ist. Er klinkte sich ein, und so entstand ein Arbeitskreis mit dem Ziel, vor Ort eine derartige Anlage zu errichten.

Höher, weiter, waghalsiger. Beim Parcour können Sportbegeisterte ihre Grenzen austesten. Bild: Marcus Merk

Für das Projekt setzten sich unter anderem Thomas Knöpfle als Jugendbeauftragter, Gemeinderätin und Architektin Juliane Scheiber-Franz und Irmgard Delpino vom Bund Naturschutz ein. Genau wie die benachbarte Skate-Anlage auch soll das Kletter-Areal für alle frei begehbar sein. „Aber wir möchten den Park auch nicht ganz alleine lassen“, merkte Florian Bach an. So sollen hier Ferienprogramme stattfinden und im Herbst ein Basis-Kurs mit zwölf Einheiten. Neben der Möglichkeit für ein freies Training soll es also auch bezahlte Angebote geben.

Der Park ist ganzjährig geöffnet

Ob das Klettern im Parkour-Park ganzjährig möglich ist? Florian Bach weiß: „Parkourläufer sind bei jedem Wetter draußen. Wenn es nass und glatt ist, sind nicht immer die tollsten Sprünge möglich. Aber dann macht man halt langsamer.“ Das Besondere an dieser Sportart: Es geht eben nicht um Konkurrenz, es gibt keinen Wettkampf. Zu den Werten gehören Vorsicht, Respekt, Vertrauen, Bescheidenheit und Mut.

Die Läufer wollen innere Stärke erlangen, Persönlichkeit entwickeln und ihre Gesundheit fördern - so sind es beim Parkour „natürliche Bewegungen“, die den Sportler von A nach B bringen, wie der 24-jährige Florian erklärt. Er fügt hinzu: „Wir Menschen sind Fluchttiere, doch als Erwachsene vergessen wir das häufig.“ Beim Parkour lerne man den Drang, sich zu bewegen, wieder ganz neu kennen.

